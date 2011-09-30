《疯狂动物城》动物造型 主题立体花坛

金秋时节，探菊花、寻秋色、观菊展是许多市民必不可少的娱乐项目。作为2016洛阳河洛文化旅游节专项活动之一，第九届王城金秋菊展(以下简称菊展)将于10月1日至31日在王城公园举行。目前，菊展筹备工作已进入倒计时。

此届菊展有哪些亮点？记者带您走进菊花养殖基地，提前了解此届菊展盛况。

菊花生长情况良好，开展即迎来盛花期

一簇一簇初露花蕾的菊花簇拥在一起，时而变化成威风凛凛的盘龙，时而变作呆萌可爱的热带鱼……

昨日，在位于开封市东郊的菊花养殖基地里，进入露色期的菊花已被嫁接成一盆盆精美盆景。目前，基地内菊花生长情况良好，预计将在10月1日后进入盛花期。

该菊花养殖基地工作人员表示，开封市周边土壤多为沙土地，不易积水，适合菊花生长。加之今年雨水较少，有利于菊花花苗的根茎吸收营养，因此基地内养殖的菊花植株健壮，花朵丰满、均匀，观赏效果比往年更佳。

23日起将陆续运至洛阳，落户王城公园

此届菊展，将有7大色系400余种近55000盆菊花在王城公园亮相。

“为了延长花期，落户园内的小型菊花盆景将全部采用嫁接方式，而主题立体花坛则采用钢骨架内放置营养土，外裹绿网栽种绿植的方式，力求让位于园中每个角落的花木都能以最佳状态迎接四方游客。”王城公园相关负责人表示。

自9月23日起，菊花养殖基地内的造型菊花盆栽、珍贵菊花盆栽等将陆续运至洛阳，布置于王城公园内。

主题立体花坛亮相，展示记忆中的公园美景

为了庆祝王城公园60岁生日，此届菊展期间，还将有“盛世王城60年”“记忆王城”“金秋祝福”等多组造型各异的主题立体花坛亮相。

您还记得王城公园内横跨涧河两岸的老式吊桥吗？菊展期间，它将化身为高7米、长10米、宽2.5米的“记忆王城”主题立体花坛，为您展示留在记忆中的王城公园美景。

此届菊展，动画片《疯狂动物城》中的多名“明星”也将现身园中。目前，主题立体花坛绿植种植与《疯狂动物城》“明星”的造型草雕制作工作都已进入尾声，预计9月23日后可在园中展出。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 乔丽娜 实习生 杨欣月/文 记者 杜卿/图）