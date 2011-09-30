洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
洛阳第九届王城金秋菊展筹备工作进入倒计时
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:58
分享到：

《疯狂动物城》动物造型

主题立体花坛

　　金秋时节，探菊花、寻秋色、观菊展是许多市民必不可少的娱乐项目。作为2016洛阳河洛文化旅游节专项活动之一，第九届王城金秋菊展(以下简称菊展)将于10月1日至31日在王城公园举行。目前，菊展筹备工作已进入倒计时。

　　此届菊展有哪些亮点？记者带您走进菊花养殖基地，提前了解此届菊展盛况。

　　菊花生长情况良好，开展即迎来盛花期

　　一簇一簇初露花蕾的菊花簇拥在一起，时而变化成威风凛凛的盘龙，时而变作呆萌可爱的热带鱼……

　　昨日，在位于开封市东郊的菊花养殖基地里，进入露色期的菊花已被嫁接成一盆盆精美盆景。目前，基地内菊花生长情况良好，预计将在10月1日后进入盛花期。

　　该菊花养殖基地工作人员表示，开封市周边土壤多为沙土地，不易积水，适合菊花生长。加之今年雨水较少，有利于菊花花苗的根茎吸收营养，因此基地内养殖的菊花植株健壮，花朵丰满、均匀，观赏效果比往年更佳。

　　23日起将陆续运至洛阳，落户王城公园

　　此届菊展，将有7大色系400余种近55000盆菊花在王城公园亮相。

　　“为了延长花期，落户园内的小型菊花盆景将全部采用嫁接方式，而主题立体花坛则采用钢骨架内放置营养土，外裹绿网栽种绿植的方式，力求让位于园中每个角落的花木都能以最佳状态迎接四方游客。”王城公园相关负责人表示。

　　自9月23日起，菊花养殖基地内的造型菊花盆栽、珍贵菊花盆栽等将陆续运至洛阳，布置于王城公园内。

　　主题立体花坛亮相，展示记忆中的公园美景

　　为了庆祝王城公园60岁生日，此届菊展期间，还将有“盛世王城60年”“记忆王城”“金秋祝福”等多组造型各异的主题立体花坛亮相。

　　您还记得王城公园内横跨涧河两岸的老式吊桥吗？菊展期间，它将化身为高7米、长10米、宽2.5米的“记忆王城”主题立体花坛，为您展示留在记忆中的王城公园美景。

　　此届菊展，动画片《疯狂动物城》中的多名“明星”也将现身园中。目前，主题立体花坛绿植种植与《疯狂动物城》“明星”的造型草雕制作工作都已进入尾声，预计9月23日后可在园中展出。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 乔丽娜 实习生 杨欣月/文 记者 杜卿/图）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605