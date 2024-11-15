牡丹“新花后”老君紫

古有姚黄为“花王”、魏紫为“花后”之说，其中魏紫由于生长势弱，现已难觅踪迹。如今，洛阳国际牡丹园内的老君紫，又名“新魏紫”，重现了魏紫风华。

古有姚黄为“花王”、魏紫为“花后”之说，其中魏紫由于生长势弱，现已难觅踪迹。如今，洛阳国际牡丹园内的老君紫，又名“新魏紫”，重现了魏紫风华。

老君紫花呈皇冠型，紫色，花蕾大，后期易绽口，其外瓣1至2轮，内瓣小、排列紧密，花瓣基部有紫晕，花梗长，花朵向上，属中开品种。

老君紫是洛阳市花木公司、洛阳国际牡丹园在2007年育成的品种，被誉为牡丹“新花后”，央视专题片《牡丹》曾重点介绍了老君紫的培育历程。

“老君紫的株型中高，直立，枝较粗壮，生长势强，成花率高，适宜庭院栽培，已被国内部分公园及牡丹专类园引种。”洛阳国际牡丹园有关负责人说。

观赏地点：洛阳国际牡丹园华夏园花王广场

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）