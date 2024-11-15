二里头夏都遗址博物馆将举办中国歌舞作品专场音乐会

洛报融媒记者15日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆将于18日下午在该馆影视厅举办“夏博绮梦，牡丹华章——中国歌舞作品专场音乐会”，邀请市民、游客免费到场观看。

洛报融媒记者15日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆将于18日下午在该馆影视厅举办“夏博绮梦，牡丹华章——中国歌舞作品专场音乐会”，邀请市民、游客免费到场观看。您可扫描下方二维码预约报名。

需要提醒的是，此次活动不收取任何费用，场次不可选即是本场预约已满；当天观看音乐会的游客进馆时仍然需要在微信公众号或者美团上进行博物馆门票实名预约；预约成功者，请在音乐会开始前，提前凭预约姓名和电话，在前台兑换音乐会入场券。因名额有限，无券请勿入场；观众进入音乐会现场须衣着得体。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)