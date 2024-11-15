破解千年宫阙“青春密码” 洛阳打造“盛世隋唐”消费新地标

今年牡丹文化节期间，作为洛阳市主城区重点打造的特色夜间消费片区之一，隋唐洛阳城宫城片区正凭借可感知、可互动、可消费的年轻化新文旅场景，释放着“盛世隋唐”消费新地标的青春活力。

当夜幕降临，洛阳应天门广场的3D激光投影将盛唐气象投射于千年遗址之上，身着汉服的年轻人穿梭于宫阙之间，手持剧本的青年游客在九洲池畔破解“神都谜案”……今年牡丹文化节期间，作为洛阳市主城区重点打造的特色夜间消费片区之一，隋唐洛阳城宫城片区正凭借可感知、可互动、可消费的年轻化新文旅场景，释放着“盛世隋唐”消费新地标的青春活力。

“穿上唐装，我感觉自己成了武皇宴席上的贵宾，连侍女递上的茶点都带着盛唐礼仪的仪式感，太美妙了！”14日，28岁的西安游客王婧在应天门体验过《唐宫乐宴》后这样感慨。

《唐宫乐宴》是隋唐洛阳城打造的集行进式唐风演艺、剧本式互动游戏、沉浸式角色体验、多元化消费于一体的新文旅产品。景区运营数据显示，自新版《唐宫乐宴》上线以来，游客接待量同比激增185%，二次消费转化率达到51%，旺季常常“一座难求”。

隋唐洛阳城相关负责人介绍，年轻人是《唐宫乐宴》《天门报时》《簪花吟》等国风演艺节目的主要消费群体，在小红书、抖音、哔哩哔哩等新媒体平台上，年轻人的社交媒体分享正在重塑隋唐洛阳城的文旅生态。

今年牡丹文化节期间，来自郑州的汉服爱好者林悦入住应天门北广场附近的一家隋唐文化主题民宿，民宿将唐代园林元素融入庭院设计，房客可穿汉服参与“夜宴茶会”，在瑶光殿遗址旁体验点茶、插花等雅集活动，其推出的“穿越套餐”包含剧本杀、妆造、旅拍服务。

“这些天在洛阳的感觉就像是‘重生之我在洛阳当公主’，我还在这里拍到了满意的人生照片，嘎嘎好评！”林悦说，她将自己的汉服照分别发在了小红书和抖音个人账号上，不到一个小时，就收获了数千点赞，“洛阳本身就是流量密码，这里不仅是拍照胜地，更是年轻人的社交舞台。”

在宫城区北侧的周公路“唐宫夜市”，沿街的国风机甲巡游、汉服妆造馆与非遗手作摊位交织，来自五湖四海的游客捧着牡丹花式甜品，在“神都灯宴”下打卡拍照；在天街沿线的“国潮美食走廊”，数十家餐饮品牌将唐代食谱与现代工艺结合，更有小酒馆以《捣练图》为灵感设计鸡尾酒，搭配唐代酒令游戏，吸引大量年轻白领夜间消费；九洲池遗址的夜游项目更将科技与历史交织——全感VR《风起洛阳》带游客化身“不良人”破解悬案，3D光影重现武则天登基盛景……数据显示，今年牡丹文化节期间，隋唐洛阳城夜间游客占比超60%，年轻群体占多数。

这些创新实践，让隋唐洛阳城成为年轻人的“文化实验场”。25岁的上海游客林浩泽在结束洛阳之行后发布朋友圈：“白天是博物馆里的文物，晚上是剧本里的角色，这种古今交织的感觉太棒了。”

从一碗夜汤到一场穿越，从遗址观光到全感体验，隋唐洛阳城正以“年轻化”为切口，让文化遗产成为可消费、可传播、可共情的时代符号。正如网络上一句热评所言：在洛阳，每一步都能踩中历史脉搏，每一眼都能看见盛唐青春。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图）