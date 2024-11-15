花期持续到“五一”！中国国花园“五月坊”4月16日开馆【视频】

15日，在中国国花园五月坊内，阳光打下柔光滤镜，春柳、太平红、贵妃插翠等牡丹初绽芳容……预计4月中下旬，这里的牡丹会次第开放，迎来盛花期。4月16日，五月坊将正式开馆迎客。

15日，在中国国花园五月坊内，阳光打下柔光滤镜，春柳、太平红、贵妃插翠等牡丹初绽芳容……预计4月中下旬，这里的牡丹会次第开放，迎来盛花期。4月16日，五月坊将正式开馆迎客。

五月坊是中国国花园为满足牡丹文化节后期游客赏花需求而修建的大型室内牡丹展馆。其中，一馆于2022年3月建成使用，二馆于2024年牡丹文化节前建成投用，两馆占地面积共6000平方米，位于中国国花园中部、雁栖湖东侧，馆内种植涵盖十大色系、十大花型的国内外精品牡丹180余个品种、3500余株。除了往年的网红爆款春柳、初乌、银丝贯顶外，今年园区还特别引进了鸡血石、宝莲灯、墨冠玉翅等精品牡丹，将给游客带来多重惊喜。

“从今年3月中旬开始，我们的技术人员就启动智能控温控湿技术对馆内牡丹进行花期精准调控。馆内科学设计，立体安装了遮阳网、阳光板、透光棉等新型材料和制冷设施，可以保证既自然光线充足，又保持较低温度，让牡丹缓慢生长、厚积薄发。”中国国花园高级工程师郑涛介绍，按照计划，二馆和一馆将分别于4月16日、25日开放，与室外的大田牡丹实现花期有效衔接，使得全园牡丹花期持续至五一节后。

目前，馆内牡丹生长态势良好，有的含苞待放、有的初露芳容。经过温度调控，两馆牡丹将次第开放，为游客营造出多层次的赏花环境。五月坊及周边赏花点位还将利用栈道、旱溪、虹桥、舞台等景观设施开展多种沉浸式演出，为游客带来更加丰富的赏花体验。

温馨提示：五月坊对当日入园的游客免费开放，不另收取费用。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 乔丽娜 文/图）