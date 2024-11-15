快讯！第24届“村长”论坛在洛阳伊川南府店村开幕

4月15日上午，第二十四届“村长”论坛在洛阳伊川县南府店村开幕。

4月15日上午，第二十四届“村长”论坛在洛阳伊川县南府店村开幕。

来自全国各省、市、自治区的村官代表和“三农”领域专家齐聚伊川，围绕“进一步深化农村改革，推进乡村全面振兴”主题，深入分享各地在乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等方面的好经验、好做法，共同探讨因地制宜发展农业新质生产力，推进农业农村现代化的新路径。

本次“村长”论坛由中国村社发展促进会主办，洛阳伊川城关街道南府店村承办。其间，主办方还将举行观摩活动，展示洛阳和伊川乡村发展新成果、乡村建设新面貌、乡村治理新成效。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 葛高远）