集聚创新要素 做强产业集群 加快打造高品质科技产业社区

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到瀍河区调研科技创新和产业发展工作。

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到瀍河区调研科技创新和产业发展工作。

联东U谷科技产业社区聚焦生物科技、人工智能等高端产业，打造集生产、研发、服务于一体的都市型产业集聚地。潘开名详细了解产业社区运营模式，与博诚物联、东超科技等企业负责人深入交流，询问技术研发、市场拓展等情况。他强调，要充分发挥科技产业社区“加速器”作用，着力引进培育一批具有品牌影响力、市场话语权的高成长性、专精特新企业，推动产业集群化发展，努力形成新的经济增长点。企业要在科技创新、发展新质生产力中大显身手，拓展更多市场化应用场景，推动创新链、产业链深度融合，持续提升核心竞争力。

中原美谷由省科学院和瀍河区联合建设，目前已引入企业28家，合作品牌100余个。潘开名深入产业技术研究院等处，和科研人员亲切交流，了解技术攻关、成果转化等情况。他强调，要依托省科学院科研优势，积极构建“产业立题、企业出题、人才答题、科技解题”的协同机制，完善研发、中试、量产全链条产业体系，努力建设成为中部地区领先的美丽健康产业集群。

潘开名还到中车洛阳机车有限公司、紫金银辉黄金冶炼有限公司调研产业发展工作。他鼓励企业要坚定信心、抢抓机遇，加大技术创新力度，加快转型升级步伐，充分释放发展潜能，努力实现高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)