“邻里微网格”：让居民“坐”享幸福时光

“这儿下午晒不到太阳，最适合摆椅子。”日前，涧西区珠江路街道石化社区石新小区的健身广场上格外热闹，第一网格支部书记陶一民和红色物管会副主任许强引导工人在梧桐树下安装“民生椅”，不一会儿，8张椅子安装完毕。

“这儿下午晒不到太阳，最适合摆椅子。”日前，涧西区珠江路街道石化社区石新小区的健身广场上格外热闹，第一网格支部书记陶一民和红色物管会副主任许强引导工人在梧桐树下安装“民生椅”，不一会儿，8张椅子安装完毕。

“亏得社区心细，在小区里装了‘民生椅’，锻炼累了可以歇歇脚。”“带孙子出来玩不用再搬凳子了。”“小区设施齐全，大家伙可以常出来唠唠嗑。”……安装当天，不少居民赞不绝口，纷纷为这个“小而美”的暖心设计点赞。

作为石化社区“邻里微网格”治理体系中的一名网格支部书记，陶一民收集民情、热心服务、化解矛盾……事无巨细地为群众排忧解难。说起“民生椅”，她打开了话匣子。

“这个小小‘民生椅’的安装，要经过上会、入户、协调物业等诸多步骤。你看这工作手册上，每完成一项就会划掉一项。”陶一民解释道，“邻里微网格”通过“三步工作法”对接居民需求：召开半月谈议事会收集建议；带着方案逐户确认；由社区协调物业、共建单位精准落实。

187条建议中，42条建议完结，50条建议正在落实……记者看到，工作手册每张清单背后是社区管理的创新实践，体现了“小网格”里面的“大民生”。

“调动微网格员积极性，让他们成为基层治理的灵敏‘触角’，让基层治理更接地气。”谈及设置推行“邻里微网格”的初衷，石化社区党委书记郝楠介绍，每个微网格联动了包含志愿者、共建党员、居民楼栋长和专职网格员等“微力量”，构建起“邻里微网格”体系。

依托“邻里微网格”，石化社区治理有了新变化：旧车棚变身“充电驿站”、15个加装电梯投入使用、“有邻有趣”美食长桌宴红红火火、免费上门为小区80岁以上老人理发获得好评……一个个爱心项目实现“一对一”精准对接，编织着社区居民的“满格幸福”。

“我们现在有事就找微网格员，有困难就去网格活动中心反映，大家对他们的服务都非常满意。”居民王春安指着远方说。绿化带旁，几位微网格员正在规划绿化带认养项目，阳光下，那抹“网格红”格外耀眼。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郭敏）