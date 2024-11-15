《镜花缘》为何抹黑武则天？（文学背后的牡丹）

牡丹芳华绝代，世人百般珍惜，爱它还来不及。倘若有人胆敢辣手摧花，只怕会被唾沫星子淹死。

牡丹芳华绝代，世人百般珍惜，爱它还来不及。倘若有人胆敢辣手摧花，只怕会被唾沫星子淹死。

偏有人冒天下之大不韪，只因牡丹未按自己的心意提前开放，便火烧牡丹，刀铲牡丹，恨不得将此花“斩尽杀绝”。

是谁如此孟浪？一个当了皇帝的女人。

清代小说《镜花缘》里的这个桥段，匪夷所思，将一代女皇武则天抹黑成了毫无常识、唯我独尊的偏执狂，偏偏还哄住了某些不辨黑白的读者。

事实上，历史上的武则天非但不是“摧花狂魔”，还是实实在在的爱花人。她将家乡的珍品牡丹引进神都洛阳，促使“洛阳牡丹甲天下”加速实现。

“黑化”的女皇

《镜花缘》是清代文人李汝珍创作的长篇小说，内容宏大，想象奇妙。书中说，王母娘娘办蟠桃盛会，众仙百般逢迎，争相献媚。嫦娥为了取悦王母，怂恿百花仙子命百花齐放，以助酒兴。百花仙子恪守天条，不肯违背时序折腾众花神，顶着得罪同僚的压力，拒绝了嫦娥的荒唐提议。

嫦娥发怒，与百花仙子打赌：他日若有凡间帝王命百花齐放，百花仙子便要受罚。

千百年后，受了嫦娥挑唆的天星心月狐下凡投胎，当了女皇，是为武则天。某个冬日，武则天到上苑饮酒赏雪，一时兴起，诏令百花齐放。

不巧，此时百花仙子云游在外，正与麻姑下棋消遣。众花仙寻不到百花仙子，不敢违抗人君之命，遂连夜开放，只有花王牡丹不惧权势，傲骨孤立。

武则天大怒，命人将数千株牡丹“逐根掘起，多架柴炭，立时烧毁”，贬到洛阳当药材，“每岁委员采贡丹皮若干石，以备药料之用”。哪知牡丹到洛阳后“日渐滋生，所以天下牡丹，至今惟有洛阳最盛”。

李汝珍的创作灵感，可能来源于武则天所写的《腊日宣诏幸上苑》，诗云：“明朝游上苑，火急报春知。花须连夜发，莫待晓风吹。”此诗被收录在《全唐诗》中。相传，当年反对武则天上位的大臣们诈称冬日花开，骗她游上苑，打算坑她。武则天识破了阴谋，“凌晨名花布苑”，吓得群臣认定她是真命天女，“咸服其异”。

有意思的是，《全唐诗》的编者特意备注，“此皆妖妄，不足信也”。

小说家之言自然也当不得真。事实上，正史中并无武则天贬牡丹的相关记载，武则天是女皇帝倒是真的——这也正是她被后世封建小说家抹黑的关键原因。

窒息的男权

上下五千年，正史记载的女性帝王只有武则天一个。据《旧唐书》《资治通鉴》等记载，唐太宗晚年缠绵病榻，才人武媚侍奉床前，与太子李治暗生情愫。太宗驾崩后，武媚入感业寺为尼，后被继位的唐高宗李治迎回宫中，立为皇后。

李治去世后，武后以皇太后身份临朝称制，改东都为神都。公元690年，武则天在洛阳正式登基，改唐为周，成为中国历史上唯一的正统女皇帝。

封建社会男尊女卑，等级秩序森严。不难想象，一个女性要突破社会观念桎梏及身份局限，将面临多少磨难。

从宠冠后宫到君临天下，武则天一路“升级打怪”，经历了九九八十一难，其间种种，不足为外人道也。封建卫道士斥责她“牝鸡司晨”，将其妖魔化，说她残杀皇子，包养面首，虐杀大臣，独断专行，唯我独尊。然而历代帝王，哪个不是双手沾满了鲜血？

唐太宗当年为了夺权，曾发动“玄武门之变”，弑兄杀弟，仍被奉为一代明君。反观武则天，她在位期间任用贤能，安定边疆，减轻赋税，发展农桑，建明堂，起天堂，造天枢，铸九鼎，上承“贞观之治”，下启“开元盛世”，功绩非凡，却仍被思维固化的封建卫道士口诛笔伐。

宋朝往后，以理学为代表的“新儒学”兴起，待到明清，“女子无才便是德”成了社会主流观念，编派“不守妇道”“逆天改命”的武则天似乎成了一股风潮。除了清代李汝珍的《镜花缘》，宋代高承的《事物纪原》、明代冯梦龙的《醒世恒言》等文学作品，皆有意无意地贬损过武则天。

这些人明面上说是武则天贬牡丹，实则是怪她挑战封建秩序，打破男权专制：千百年来都是男人当皇帝，你一个女人逞什么强？

非凡的花王

牡丹绝不是武则天“贬”到洛阳来的。洛阳是中国野生牡丹的重要发源地。早在封建王朝诞生以前，洛阳杨山等地已有野生牡丹；早在武则天出生以前，洛阳皇家园林已有人工培育的观赏牡丹。

公元7世纪初，隋炀帝迁都洛阳，诏令各地进献奇花异草装点西苑，从河北易州引进了20箱珍品牡丹。

待到武则天在洛阳称帝时，洛阳西苑的牡丹已锦绣成堆。女皇酷爱赏花，她非但不是辣手摧花的女魔头，还是历史上级别最高的“牡丹推广大使”。

早在武则天还是武皇后时，就和唐高宗长居东都洛阳，并把老家山西等地的牡丹珍稀品种移植到了洛阳。唐代舒元舆在《牡丹赋》里介绍“天后之乡，西河也，有众香精舍，下有牡丹，其花特异。天后叹上苑之有阙，因命移植焉。由此京国牡丹，日月寖盛”。“天后”指的就是武则天。

相传，女皇常用牡丹花蜜抹脸，年近七旬仍魅力不减。在她的引导下，洛阳各地大修园林，广种牡丹，种花、赏花蔚然成风。北宋欧阳修《洛阳牡丹记》有云：“自唐则天以后，洛阳牡丹始盛。”

《镜花缘》倒也不是一味胡编。书中说，百花仙子及牡丹仙子等众花神因犯了天条，被贬下凡尘，转世为人。武则天开科选才女，众仙姑云集京城，一并中选，大有作为。这倒是有历史背景。

武则天执政时期，首创殿试、武举等科举新制，广纳人才，不仅选拔培养了狄仁杰、郭子仪、姚崇、宋璟等一大批将相之才，还破格提拔才女上官婉儿等当女官，开了女子从政的新风尚。从这个层面上来说，武则天与牡丹一样，引领时代，风骨卓然，不愧是“花王”。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）