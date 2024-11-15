确保游客购买放心特产！洛阳市场监管部门检查文旅消费市场

洛阳文旅市场持续火热。近日，洛阳市老城区市场监管局执法人员对辖区旅游景区和繁华街区售卖的牡丹饼、牡丹花果酒等洛阳特产和文创商品进行检查，守护文旅市场消费环境。

洛阳文旅市场持续火热。近日，洛阳市老城区市场监管局执法人员对辖区旅游景区和繁华街区售卖的牡丹饼、牡丹花果酒等洛阳特产和文创商品进行检查，守护文旅市场消费环境。

当日，执法人员采取随机抽查的方式，进入十字街、天堂明堂、洛邑古城等处的多家售卖洛阳特产、文创产品的店铺查看，在售商品均实行明码标价，各餐饮店在店内显著位置公示营业执照、食品经营许可证等证照。执法人员重点查看了经营者的索证索票制度落实情况、从业人员规范操作情况，以及是否存在销售过期、“三无”、假冒伪劣等不符合食品安全标准食品等，整体情况较好。

老城区市场监管局相关负责人介绍，随着文旅市场的消费火爆，洛阳的城市知名度和美誉度得到进一步提升，老城区聚集了不少热门场景的打卡地，该局将立足职能全力营造有序的市场环境和良好的消费环境。同时提醒广大消费者，购买特产等商品时要选择有生产厂家、品名、厂址、生产日期的正规商品，如果发现假冒伪劣商品可拨打24小时热线12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石红军 文/图)