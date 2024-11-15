洛阳龙泽能源干熄焦项目领跑“双碳”赛道

投资2.58亿元建设，每年可发电1亿千瓦时……近日，位于汝阳县先进制造业开发区的龙泽能源绿色低碳资源综合利用(干熄焦)项目正式投产，在填补豫西地区焦化行业余热发电技术空白、刷新焦化行业节能减排纪录的同时，更在“双碳”赛道上跑出了洛阳“加速度”。

投资2.58亿元建设，每年可发电1亿千瓦时……近日，位于汝阳县先进制造业开发区的龙泽能源绿色低碳资源综合利用(干熄焦)项目正式投产，在填补豫西地区焦化行业余热发电技术空白、刷新焦化行业节能减排纪录的同时，更在“双碳”赛道上跑出了洛阳“加速度”。

作为河南省制造业百强企业，龙泽能源扎根洛阳16年来，始终在绿色转型道路上探索突破。此次投产的干熄焦项目引进的125吨/小时干熄焦系统，通过密闭式余热回收装置，可将1100℃高温焦炭的显热“吃干榨尽”，每年转化1亿千瓦时绿色电力及25万吨工业蒸汽。

“据测算，与传统湿法熄焦相比，年节约标煤3万吨，减少二氧化碳排放约8万吨，相当于再造32000亩森林的固碳量。”龙泽能源总经理焦俊锋坦言，项目正以“红焦不落地、废气零排放”的颠覆性技术改写传统焦化生产模式，就像给每块焦炭安装了热能追踪器，过去浪费的热能现在都变成了“真金白银”。

“这是企业构建‘焦—电—热—氢—碳捕集’全产业链的重要支点。”走进厂房，焦俊锋介绍，项目创新性整合除尘地面站、智能控制系统等六大模块，将余热回收率提升至95%以上。更值得关注的是，配套建设的碳捕集装置预留接口，为后续碳资产开发埋下伏笔，形成从能源转化到清洁应用的技术闭环。

政企联动跑出项目加速度。从破土动工到主体竣工再到正式投产，历时不足两年建成的“双碳”标杆项目，背后是属地职能部门“全周期护航”的硬核支撑。焦俊锋透露，政府成立工作专班，建立“日跟踪、周调度”机制，通过容缺审批、分段验收等创新模式，强化要素保障和全流程跟踪服务，出实招、干实事，助推项目建设高质高效推进。

“项目投产是起点而非终点。”焦俊锋指着厂区规划图展望，眼下，企业正集中力量重点攻关氢能制备和碳捕集技术，并同步开展二氧化碳矿化封存技术验证。按照“热电气氢联产、固碳减排协同”的发展路径，力争建成豫西首个“近零排放”焦化园区，为区域经济高质量发展注入绿色动能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 陈玉亭 张佳琪 杨静静）