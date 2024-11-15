麻姑献寿的花色初开为浅粉，盛放时转为纯白，清新雅致、花朵繁密，房衣全包呈粉红色，花丝粉白，柱头硕大红艳，花朵玲珑小巧，属中开偏早品种。

麻姑献寿的花色初开为浅粉，盛放时转为纯白，清新雅致、花朵繁密，房衣全包呈粉红色，花丝粉白，柱头硕大红艳，花朵玲珑小巧，属中开偏早品种。

“它的雌蕊柱头膨大呈粉色，形如寿桃，外花瓣白色如玉盘，仿佛仙桃盛于玉盘之中，故名麻姑献寿。”洛阳国际牡丹园相关负责人介绍，此品种借用麻姑献寿的故事，寓意长寿、祝福与祥瑞。

麻姑献寿植株中高，株型半开展，中型长叶叶柄长约10厘米，适宜庭院栽培，观赏性极佳，是洛阳市花木公司、洛阳国际牡丹园于2007年通过自然杂交技术培育而成的品种。观赏地点：洛阳国际牡丹园华夏园西北角。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）