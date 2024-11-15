世界围棋公开赛，洛阳时越遗憾出局

11日，在广西北海进行的第一届“北海新绎杯”世界围棋公开赛第二轮比赛中，洛阳围棋国手时越九段不敌周睿羊九段，遗憾出局。
11日，在广西北海进行的第一届“北海新绎杯”世界围棋公开赛第二轮比赛中，洛阳围棋国手时越九段不敌周睿羊九段，遗憾出局。
11日，在广西北海进行的第一届“北海新绎杯”世界围棋公开赛第二轮比赛中，洛阳围棋国手时越九段不敌周睿羊九段，遗憾出局。
首轮结束后，比赛重新抽签，由于中国队有21人进入32强，第二轮不得不有5场中国棋手之间的“内战”，时越抽到了队友周睿羊。周睿羊对洛阳棋迷来说并不陌生，2013年和2014年，在“洛阳龙门杯”中国围棋棋圣战中，周睿羊在洛阳两度加冕棋圣桂冠。他和时越都是1991年出生，都获得过一次世界冠军，是多年的老对手。
在11日的比赛中，时越执白棋在中盘战斗中出现严重失误，被对手屠龙成功，中盘告负，告别了此次世界围棋大赛之旅。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605