打造“天下黄河洛阳美”文化新IP

洛阳又添一张亮丽的文化名片！昨日，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，会上发布了黄河美景短视频、精品旅游线路及“洛阳味道”代表性菜品，展现了洛阳黄河文化的独特魅力，可谓创意十足、体验感满满，令人对“天下黄河洛阳美”这个文化新IP十分看好。

洛阳又添一张亮丽的文化名片！昨日，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，会上发布了黄河美景短视频、精品旅游线路及“洛阳味道”代表性菜品，展现了洛阳黄河文化的独特魅力，可谓创意十足、体验感满满，令人对“天下黄河洛阳美”这个文化新IP十分看好。

君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。黄河是中华民族的母亲河，也是我们的精神长河，习近平总书记亲自部署和推动黄河流域生态保护和高质量发展战略，让黄河近几年越变越清、越变越美。

黄河在洛阳段展现出雄浑与柔美的双重气质。这里自然生态禀赋优越，历史文化得天独厚，沿黄自然人文景观美不胜收。市人大常委会开展“天下黄河洛阳美”主题活动，动员大家挖掘展示黄河的生态之美、人文之美、味道之美、发展之美，打造文旅新热点、消费新潮流，叫响的是黄河文化，顺应的是国家战略，折射的是政治自觉，展现的是洛阳担当，可以说，洛阳作为“黄河明珠”，既大有可为，也责无旁贷，必将为城市高质量发展注入新动力。

如果说黄河是一首交响乐，那么洛阳段就是高潮部分最壮美的章节。近年来，洛阳牢记嘱托、奋勇争先，积极践行“黄河战略”，打出保安澜、护生态、促转型、传文脉“组合拳”，统筹推进黄河大保护、大治理，传承弘扬好黄河文化，让“天下黄河洛阳美”从百姓愿景变成生动实景。这次发布会首发黄河美景短视频，隔着屏幕就感受到大河之美，每一帧都舍不得快进；公开推介6条精品旅游线路，将洛阳沿黄生态风光和历史遗存从“散落的珍珠”穿成“精美的项链”；精选发布“洛阳味道”十大代表性菜品，品尝牡丹燕菜的软糯丝滑、双椒陆浑大鱼头的香辣刺激……种种场景和体验，让大河之畔“洛阳美”可亲可感，在洛阳牡丹文化节“流量加持”下，必将吸引更多受众特别是年轻人探秘黄河、走进洛阳，助推“天下黄河洛阳美”出圈出彩。

酒香也怕巷子深，美景就该天下知。期待以此为契机，进一步叫响“天下黄河洛阳美”的品牌，提升全社会保护黄河的意识，让越来越多人走近黄河、亲近黄河，奏响新时代黄河大合唱的洛阳强音！（洛平）