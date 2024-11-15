岛锦是典型的复色牡丹品种，一株可开红花、粉白花，或呈现红白两色花瓣自然镶嵌的奇妙景象。其花型为蔷薇型，花蕾呈圆尖形，花瓣多轮排列，质地轻薄且富有光泽，花期中开偏晚，花朵绮丽，是牡丹观赏园内的一抹亮色。

岛锦是典型的复色牡丹品种，一株可开红花、粉白花，或呈现红白两色花瓣自然镶嵌的奇妙景象。其花型为蔷薇型，花蕾呈圆尖形，花瓣多轮排列，质地轻薄且富有光泽，花期中开偏晚，花朵绮丽，是牡丹观赏园内的一抹亮色。

“岛锦植株高大直立，整体长势旺盛，适应性强，也耐养护。”洛阳国际牡丹园有关负责人介绍，岛锦既适宜大片栽植营造园林胜景，亦可盆栽点缀庭院，堪称“雅俗共赏”的牡丹典范。

岛锦常被与同为复色牡丹的二乔作比较，部分游客易混淆。“二者虽同为蔷薇型，却各具特色：二乔是粉色与紫红色二色复合，花瓣质地硬挺，在同一花朵上双色界限清晰；而岛锦则是红色与粉白色渐变交融，花瓣更轻薄柔润，色彩过渡自然。”该负责人解释。此外，二乔来自千年前的宋代洛阳，岛锦则是日本1974年育成的品种。

●观赏地点

牡丹文化节初期可在洛阳国际牡丹园的名花大道欣赏盆栽岛锦，自然花期岛锦可在该园名花大道的九色牡丹图，万芳园的国花坊、锦绣园、九色园等处观赏。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）