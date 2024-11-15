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洛阳顶扬光电技术有限公司：“光电尖兵”的创新突围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.09 08:30
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　　近日，在位于洛龙区的电子信息科技产业社区内，洛阳顶扬光电技术有限公司一派繁忙景象，13条全自动化生产线正开足马力运转，打包区整齐摆放着即将发往全国各地的货物。

　　“去年的订单到现在还没做完，生产线连轴转都忙不过来，真是幸福的烦恼啊！”该公司总经理曾献金笑着对记者说。

　　这家深耕防务领域激光技术的“隐形冠军”，正经历着营收增长、市场爆发的关键成长期。而订单激增的背后，藏着企业“两条腿走路”的智慧。

　　“过去，公司产品主要配套国防军工领域。近年，我们依托自主研发的小型激光测距机产品优势，敏锐捕捉到了无人机、望远镜等民用市场的蓝海机遇。”曾献金说。

　　激光测距机是一种利用激光技术测量目标距离的电子设备。它通过向目标发射激光束，并测量激光反射回来的时间或相位变化，从而计算出设备与目标之间的精确距离。

　　“给无人机装上小型激光测距机，就像让它长了一双精准测距眼，从而实现精准测距和灵活避障等功能；给望远镜装上小型激光测距机，则能实现光学望远镜向光电望远镜的升级——既能看到物体，也能知道物体间的距离，从而满足户外观测、搜索救援、动物观察等应用场景。”曾献金说，如今公司产品已悄然进入民用安防、户外装备、智能设备等领域，民用业务占比从零跃升至60%，开辟出年产值超3000万元的新增长极。

　　市场热捧的背后，是顶扬光电持续多年的创新突围。看一组数据：顶扬光电近180人的团队里，研发人员占比近50%；2024年公司研发投入占营业收入的比重超20%……

　　凭借着自主创新的“硬核”能力，顶扬光电在国内率先推出全国产化小型激光测距机，并建设完成国内首条全产业链的小型激光测距生产线。其生产的小型激光测距机拥有小体积和高精度等特点——能够实现测距误差不超过1厘米，测量频率达到200Hz，这意味着每秒可以传输200组定位数据。

　　“创新是发动机，制造是车轮，两个轮子都得转得稳。”曾献金说，在创新驱动下，企业不断提升生产制造能力，目前已能够完成激光放大器电路组件、激光发射模块、激光探测模块及小型激光测距机的大批量生产，其中放大器部件、发射模块等组件年生产能力20万余套，激光测距机整机年生产能力10万套以上，激光测照器年生产能力1000余台。

　　站在新的发展起点，顶扬光电已将目光投向浩瀚星空。“企业正加速推进星载激光测距机的研发攻关，这项可应用于卫星定位、空间测量的尖端技术，将把测距精度提升至毫米级，满足航天器在轨服务、空间站建设等国家重大战略需求。”曾献金说。

　　随着商业航天市场的蓬勃兴起，这个以创新为基因的“光电尖兵”正驭“光”飞行，有望在星辰大海的征途上镌刻中国智造的新坐标。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 张娅娣）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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