文旅部科技教育司原司长孙若风：挖掘客家文化资源 打造特色文旅产品

“我到过洛阳多次，洛阳在客家文化传播、利用上所做的工作，可圈可点。”在洛阳2025客家文化学术研讨会上，文旅部科技教育司原司长孙若风围绕《客家文化的产业传播》作了发言。

“我到过洛阳多次，洛阳在客家文化传播、利用上所做的工作，可圈可点。”在洛阳2025客家文化学术研讨会上，文旅部科技教育司原司长孙若风围绕《客家文化的产业传播》作了发言。

孙若风认为，客家文化涵盖了语言、民俗、建筑、艺术、饮食等多个方面。随着人们对文化旅游需求的不断增长，客家文化凭借其丰富的内涵和独特的魅力，成为各地发展文旅产业的重要资源。比如广东梅州素有“世界客都”之称，近年梅州大力实施文化旅游特色区发展战略，以客家文化为主题，打造了一系列旅游景区和旅游线路。“通过传统文化与现代文化结合、本真性与创新性集合、文化传承与文旅产业结合等方式，目前客家文化已呈现出产业传播趋势，有效推动了客家文化的传承与发展。”

在客家文化的产业传播中，普遍存在着创意不足、特色不够、产业融合度低等问题。孙若风建议，要加强客家文化内涵挖掘与保护，进一步深入研究客家文化的历史渊源、发展脉络、价值观念等，充分挖掘其独特内涵和精髓；加强客家文化产业与农业、工业、体育、教育等其他产业的深度融合，拓展产业发展空间。

孙若风建议，在对客家文化资源开发利用时，要特别注重科技手段的应用，充分利用现代科技手段，如大数据、人工智能、虚拟现实等，增强游客体验感，帮助游客更积极地参与互动，进一步助力客家文化传播。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 实习生 施亦格 文/图）