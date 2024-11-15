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考生注意！研招调剂服务系统今日开通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 微言教育 2025.04.08 18:13
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　　考生注意！2025年“全国硕士生招生复试调剂服务系统”于4月8日开通，一起来看调剂注意事项：

　　(一)考生申请调剂前，请认真阅读《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》和招生单位调剂办法，了解调剂相关要求。招生单位接受所有考生(含报考“退役大学生士兵计划”与普通计划之间调剂的考生等)调剂申请均须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行，严禁通过其他渠道接受考生调剂申请。

　　(二)调剂系统于2025年4月8日开通。系统开通期间，有调剂意愿的考生，凭网上报名阶段注册的用户名和密码登录调剂系统申请调剂。

　　(三)考生填报调剂志愿前，务必充分了解招生单位(含各院、系、所)接受考生调剂的时间、基本要求、工作程序、复试录取办法、咨询渠道等信息，以及相关专业不同学习方式(全日制和非全日制)在培养、奖助等方面的差异，并按招生单位要求填报调剂志愿。

　　(四)参加调剂的考生，在调剂系统中可一次填报三个平行调剂志愿，每个调剂志愿提交后即被招生单位锁定，锁定时间由各招生单位自主设定，最长不得超过36小时。招生单位根据本单位调剂工作要求和生源情况确定是否接收考生参加复试。若招生单位明确不接收考生参加复试，考生可继续填报其他志愿。锁定时间到达后，如招生单位未明确受理意见，系统自动解除锁定，考生可继续填报其他志愿。

　　(五)招生单位每次开放调剂系统持续时间不低于12个小时。

　　(六)考生提交调剂志愿后，请及时登录调剂系统，查看志愿状态及是否接到复试通知。如接到复试通知，请考生按照招生单位要求及时通过调剂系统确认回复，并办理相关手续。

　　(七)对于拟录取的考生，招生单位将在调剂系统中向考生发送待录取通知。接到待录取通知的考生，应在招生单位规定时间内登录调剂系统进行确认。若考生未在调剂系统中确认接受复试通知，招生单位不得向其发送待录取通知。

　　(八)考生确认接受待录取通知，即表示调剂及录取工作结束，不能再填报其他调剂志愿、接受其他复试或待录取通知。

　　(九)调剂系统仅负责为招生单位和考生提供调剂相关技术服务。涉及调剂要求、办法等事项，请及时咨询相关招生单位。

　　(十)郑重提醒广大考生，请妥善保管本人用户名和密码，不向他人透漏，避免个人信息泄露造成利益受损。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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