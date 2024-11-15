《诗经》里的爱情花（文学背后的牡丹）

萝卜白菜，各有所爱。虽然牡丹礼让群芳，待到暮春才迟迟开放，但架不住它自带王者风范，总有人忍不住拿它和其他花作比较。

萝卜白菜，各有所爱。虽然牡丹礼让群芳，待到暮春才迟迟开放，但架不住它自带王者风范，总有人忍不住拿它和其他花作比较。比如唐代洛阳籍诗人刘禹锡有诗云：“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”不惜开罪芍药和荷花，也要表达人们对牡丹狂热的爱。

一个时代有一个时代的审美喜好，牡丹却风靡了一个又一个时代，就连声称独爱莲花的北宋理学家周敦颐也得承认，“自李唐来，世人甚爱牡丹”。

其实，牡丹并非一开始就是花王，它也有开在山野间无人识的低谷期。先秦时期的牡丹，甚至没有专属名字，委屈巴巴地顶着“芍药”的名字出道，扮演男女定情的爱情花。

牡丹曾名“木芍药”

《诗经·郑风》有云：“溱与洧，方涣涣兮……维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。”说的是春日上巳节，郑国有对小青年到河畔游玩，小伙儿把芍药送给姑娘当定情信物。

有人认为，诗中的“芍药”不是草本植物芍药，而是“木芍药”——牡丹。

牡丹乃多年生木本植物，因其和芍药花形相似，花期相近，古时曾被唤作木芍药。郑樵《通志》有云：“牡丹初无名，依芍药得名，故其初曰木芍药。”

《诗经》成书于东周时期。当时的郑国都城郑城(今新郑)离周王城洛阳很近，当地过上巳节的风俗也与洛阳相近。

《周礼》记载，逢上巳节，周天子会指派女性神职人员香汤沐浴，祭祀婚育之神；民间女子则结伴到河畔沐浴，约会。官方规定，春日里男欢女爱，“奔者不禁”，谁也不许阻挡有情人自由恋爱。

上巳节起初在农历三月上旬的巳日，后来固定在三月初三。木芍药暮春开，草芍药初夏开。《诗经》里的“芍药”开在三月，自当是牡丹。

青年男女谈对象赠牡丹，或许说明，早在先秦时期牡丹已有爱的寓意。也或许拿牡丹表情意，只因其长在山野间，随手可采撷。

牡丹早期隐遁深山，多呈野生状态。洛阳是中国野生牡丹的重要发源地，洛阳杨山牡丹是药用牡丹凤丹白的祖先。北宋欧阳修在《洛阳牡丹记》中记载，牡丹起初没啥名气，“唯以药载《本草》，然于花中不为高第”，乱蓬蓬地长在路边，老百姓拿它当柴火烧。《神农本草经》将牡丹列为“中品”，称其可“除症坚，瘀血留舍肠胃，安五脏”。

传说，洛阳北邙山有一对夫妻，成亲三年未生育。小两口从老鹰爪下救下一只鹦鹉。鹦鹉报恩，衔来灵芝草，妻子吃罢产子，名唤鹦哥。鹦哥十岁时，洛城闹瘟疫。鹦哥得南极仙翁指点，从瑶池盗得金丹，撒向邙山。金丹落地长奇花，乡亲们用花根熬药治好了病。因此花是王母娘娘的金丹变的，得名“母丹”，谐音“牡丹”。

民间传说来源于世俗生活。这个故事或可佐证，正因发现了牡丹的药用价值，河洛先人才开始关注，栽培牡丹。

洛神曾是梦中人

牡丹之美令人无法忽视。待到两晋南北朝时期，观赏牡丹兴起。东晋画家顾恺之把牡丹画进《洛神赋图》便是明证。

《洛神赋图》是以曹植名作《洛神赋》为蓝本绘制的爱情长卷。洛阳博物馆曾举办过“在水一方——《洛神赋图》”特展，画中的洛神翩若惊鸿，婉若游龙；洛河畔的牡丹摇曳多姿，灿烂夺目。

曹植是曹操之子，才高八斗。公元222年，他到洛阳觐见魏文帝曹丕，在洛河边休息时恍惚入梦，与洛神相知相恋。无奈人神殊途，女神翩然离去，剩他惆怅伤感。

传说，洛神是伏羲氏之女，溺于洛水，化为女神，人唤宓妃。但曹植暗恋嫂嫂甄氏，他心中的洛神是甄宓的模样。

甄氏乃洛神宓妃的原型之一，俗称甄宓。史载，曹丕见甄宓貌若天仙，娶其为妻，但他登基后不久便赐死甄宓。

曹植到洛觐见时，甄宓已死，曹丕把她生前用过的玉镂金带枕送给了曹植。离洛途中，曹植想起梦中人，肝肠寸断，遂作《洛神赋》寄托情思。

在地愿为连理枝

在曹植笔下，洛神是爱与美的化身。在唐代人徐凝眼里，洛神就是牡丹仙子。他的《牡丹》诗写道：“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”

人们发现牡丹的药用价值和观赏价值后有意栽培，野牡丹变作园林牡丹。洛阳牡丹大规模人工栽培始于隋，兴于唐，甲天下于宋。从唐宋至明清，牡丹被引种到黄河内外、大江南北，牡丹仙子的故事也流传民间。

明代冯应京《月令广义》等记载，魏夫人的弟子女夷统领群芳，被奉为花神。

魏夫人即西晋女道士魏华存，传闻她生于洛阳，在九皋山出家修行，女夷师从她修道成仙。另有一说，女夷本就是花神，因触犯天条被贬入凡间，得道后再度成仙。

女夷是百花仙子，统管各路花神，每神各司一花，牡丹仙子专管牡丹。另有一说，牡丹花神是花界王者，掌管所有花卉。

明清时期，人们根据社会风俗及岁时花信的自然规律，选出了代表不同月份的十二月花神，象征牡丹仙子转世的花神有好几位：女有艳若牡丹的丽娟(汉武帝的宠妃)、痴爱牡丹的杨玉环等；男有唐代李白、北宋欧阳修等。

杨玉环是中国古代四大美女之一，天生丽质，精通乐舞，深得唐玄宗宠爱。她少时在洛阳伴着牡丹花香长大，玄宗为其在皇宫内外遍植牡丹。李白有诗云：“名花倾国两相欢，长得君王带笑看。”

杨贵妃和唐玄宗的旷世绝恋轰动朝野，被白居易写进了《长恨歌》。诗末写道，有情人“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”。

《牡丹亭还魂记》里的杜丽娘，爱而不得，伤情而死，才真是“此恨绵绵无绝期”。

《牡丹亭还魂记》简称《牡丹亭》，是明代剧作家汤显祖创作的传奇剧本，讲的是千金小姐杜丽娘深闺幽闭，痴恋梦里的书生柳梦梅，为情所困，香消玉殒。据此剧本改编的昆曲《牡丹亭》脍炙人口，是洛阳牡丹文化节期间的常态表演剧目。

牡丹象征团圆美满。杜丽娘魂断牡丹亭畔，化为魂魄寻找梦中人，最后起死回生，与书生柳梦梅永结同心。从《诗经》里的木芍药，到《牡丹亭》里的梦中人，情到深处，管什么神鬼殊途，死了也要爱。正如《牡丹亭》中所言：“牡丹花下死，做鬼也风流。”为求与君相聚，付出一切也心甘情愿。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）