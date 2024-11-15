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12日启用，抓拍违停！涉及瀍河区部分路口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警五大队 2025.04.07 13:26
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　　7日，洛阳交警在微信公众号发布消息称，在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车交通违法行为，详情如下：

　　为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设，现向社会公示监控设备设置地点以及查处的道路交通违法行为。

　　洛阳市公安局交警支队五大队在我市瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车交通违法行为，公示时间为七日(2025年4月5日至2025年4月11日)，2025年4月12日起开始抓拍。

　　附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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