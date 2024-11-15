打喷嚏 谁想你（河洛学堂）

打喷嚏有什么特殊含义？有人说，打一个喷嚏是有人想你，打两个喷嚏是有人骂你，打三个喷嚏是你感冒啦！民间还有一种说法，叫“一想、二骂、三念叨”。

打喷嚏有什么特殊含义？有人说，打一个喷嚏是有人想你，打两个喷嚏是有人骂你，打三个喷嚏是你感冒啦！民间还有一种说法，叫“一想、二骂、三念叨”。

对某种行为过度解释，现在的人会说“你想多了”。有趣的是，早在数千年前，关于打喷嚏这事儿，人们就已经想多了。

《诗·邶风·终风》是一首女子的怨诗。女主人公深深地爱着一名男子，该男子却对她始乱终弃，她不胜哀怨道：“寤言不寐，愿言则嚏。”东汉经学家郑玄在笺注里采用了自古就有的民间传说，把这个冷热不调的生理反应说成离别相思的心理感应：“我其忧悼而不能寐，汝思我心如是，我则嚏也。今俗人嚏云‘人道我’，此古之遗语也。”我想你啊，想得睡不着。如果你也想我的话，我一定会打喷嚏。她多么希望自己打喷嚏，其实是希望情人思念自己。

从那以后，打喷嚏就有了特别的含义，出现在很多诗句里。苏轼打了喷嚏，便说有人在想自己：“白发苍颜谁肯记，晓来频嚏为何人？”“醉里挑灯看剑”的大丈夫辛弃疾，因为自己不打喷嚏，就怨人家不想念自己：“山共水，美满一千余里。不避晓行并早起，此情都为你。……因甚无个阿鹊地？没工夫说里。”阿鹊就是喷嚏，多可爱的象声词。

某年正月，梅尧臣在汴京监永济仓时想家，曾作《愿嚏》诗称：“我今斋寝泰坛下，侘傺愿嚏朱颜妻。”希望他那位少年美貌的夫人在闺中因此大打嚏喷。在《牡丹亭》中，柳梦梅思念杜丽娘，就说“叫的你喷嚏似天花唾”，希望她大打喷嚏，知道“我想你”。 或许不是思念呢？也可能是被人念叨，或者被人骂了。南宋洪迈在《容斋随笔》中记载：“今人喷嚏不止者，必噀唾祝云‘有人说我’，妇人尤甚。”意思是说，在当时，如果有人不停地打喷嚏，这个人一定会一边吐口水，一边咒骂“有人竟然说我闲话”，妇人尤其如此。可见接连打喷嚏是有人在背后说闲话的说法，在宋代已经非常流行了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）