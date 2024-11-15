葛巾、莺莺的牡丹姻缘（诗词小说里的国色天香）

古代女子深受封建礼教束缚，“未嫁从父，既嫁从夫”，找一个好丈夫，就是为自己的下半生安排了好的归宿。

古代女子深受封建礼教束缚，“未嫁从父，既嫁从夫”，找一个好丈夫，就是为自己的下半生安排了好的归宿。今天介绍两位传奇小说中的古代女子，一个是牡丹花仙，嫁入凡尘，因被质疑身世，果断离去；一个在牡丹花的见证下，主动追求幸福，通过诉讼争取婚姻自主。

爱就爱了，何必在意是人是仙

这位牡丹花仙名叫葛巾，故事出自清代蒲松龄的文言短篇小说集《聊斋志异》。

洛阳书生常大用痴迷牡丹，听闻曹州牡丹冠绝齐鲁，心向往之。一年初春，他到曹州办事，借住在当地官绅家中。时方二月，牡丹尚未开花，常生每日徘徊在园中，痴痴地望着花枝，口中吟诵牡丹诗。没多久，花渐含苞，盘缠却也将尽，他便典当春衣，苦等花开。

一天，常生在花园里遇见一女郎与老妪，那女郎“宫妆艳绝”，常生目眩神迷：“娘子必是神仙！”老妪怒斥其鲁莽，女郎却含笑离去。他当夜惊惧成疾，继而转惧为想；如是三日，憔悴欲死。

这夜，万籁俱寂，老妪送来汤药，称是她家葛巾娘子亲手调制的毒药，命他速饮。“仆与娘子，夙无怨嫌，何至赐死？”常生不解，但与其相思而病，不如喝药得了。没想到，他喝下毒药非但没死，反而“头颅清爽，酣然睡去”。次日醒来，只见红日满窗，身子大好，他更加坚信自己遇到了花仙。

常生问过葛巾的姓氏，葛巾答：“既以妾为仙，仙人何必以姓名传？”彼时，常生似乎并不在意葛巾的身世，是人是仙都不打紧，有爱就成。后来，二人回到洛阳成婚。葛巾的妹妹玉版则嫁给了常生的弟弟。兄弟皆得美妇，常家日渐富足。

两年后，姐妹俩各生一子，这时才提到自家姓氏：“魏姓，母封曹国夫人。”曹州有魏姓世家？女儿失踪，为何不闻不问？常生好奇，又不敢问，便着手暗查，甚至借口重赴曹州，结果发现“曹国夫人”竟是一株长到屋檐那么高的葛巾紫牡丹。他心中惊异，难道妻子真是“花妖”？

常生看到一首赠曹国夫人的诗，回来故意念给葛巾听。葛巾一听顿时变了脸色。她喊玉版把孩子抱来，对常生说：“三年前，感君见思，遂呈身相报；今见猜疑，何可复聚！”

姐妹俩将二幼子掷于地上，孩童瞬间化作青烟消散。常生正惊讶，姐妹俩的身影也随即淡去。他悔恨不已，但世上哪有后悔药？过了几天，“堕儿处生牡丹二株”，长势极快，当年开花，那花一紫一白，朵大如盘，花瓣层叠如云，远胜寻常的葛巾、玉版。不过数年，两株花蔓延成林，移栽后变异出新品种，没人叫得上名字。洛阳牡丹自此名动天下，而常生终其一生再未见过花仙踪影。

好个莺莺，自己的幸福自己争

这位勇于追求幸福的女子名叫李莺莺，故事出自北宋刘斧编撰的文言志怪、传奇小说集《青琐高议》。

洛阳才子张浩家财万贯，宅第壮丽，人又好学，很多贵族想与他联姻，都被他拒绝了。

一日，桃李芬芳，牡丹含苞，春意浩荡，张浩在自家花园约好友廖山甫闲坐。他走到亭子东边，见青衣侍女身边站着一个美丽的姑娘，“新月笼眉，秋莲著脸，垂螺压鬓，皓齿排琼，嫩玉生光，幽花未艳”，姑娘见到他也不躲闪。

张浩的心狂跳不止，落荒而逃，对廖山甫说：“我并非好色者，可刚刚完全不能自持，几乎失掉魂魄，这可如何是好？”廖山甫立马鼓励他去表白。

张浩鼓起勇气前去搭讪，方知姑娘竟是自家东邻李莺莺。这小子不敢说实话，只说请莺莺小酌，“以接邻里之欢”。莺莺却坦诚相告，自己此番前来，就是为了见他，并大胆说出自己的心愿就是将来跟他结婚。

幸福来得太突然，张浩激动万分。莺莺却十分冷静，向他索取信物。张浩解下罗带，莺莺拒绝，她要求张浩现场作诗。张浩遂指着身旁含苞待放的牡丹作诗曰：“迎日香苞四五枝，我来恰见未开时。包藏春色独无语，分付芳心更待谁。”

谁知，女儿自己选夫婿，父母坚决不同意。莺莺便差尼姑给张浩传话：“就算父母不同意，我也决定嫁给你！”

第二年，牡丹盛开，张浩推窗赏花，想起去年的花下之约，遂起身剪花数枝，派人悄悄送给莺莺，附信道：“去岁花未坼，遇君于阑畔。今岁花已开，能否见一面？”不久，他们趁夜幽会，次日清晨才分手。

几个月后，父亲外出做官，莺莺随行，临走前派尼姑告诉张浩：“等我回来，就与你成亲。”谁知她一去两年，毫无音信。张浩被叔父做主娶大族之女孙氏，竟不敢反抗。正在筹办婚礼时，莺莺一家回来了。听说张浩要与孙氏成婚，莺莺心知再不努力幸福就飞了。

她先策划跳井事件，逼迫父母同意自己嫁给张浩，然后带着张浩写给自己的牡丹诗到官府起诉。府尹派人把张浩喊来问话，张浩说：“不是我变心，而是叔父之命，我不敢抗拒。”府尹便道：“那好，既然孙氏尚未过门，我现在就为你做媒，你跟李氏结婚吧！” 如此，莺莺终于争到了她要的幸福。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）