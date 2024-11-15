清明假期在栾川，把快乐装满~

最美人间四月天，在春日暖阳与繁花烂漫的栾川，游客们登山踏青、漫步花海、亲近自然，出游热情高涨，各旅游景区纷纷推出精彩纷呈的体验活动，推动栾川春季旅游市场火热开启。

最美人间四月天，在春日暖阳与繁花烂漫的栾川，游客们登山踏青、漫步花海、亲近自然，出游热情高涨，各旅游景区纷纷推出精彩纷呈的体验活动，推动栾川春季旅游市场火热开启。

主题活动魅力升级 奇境栾川引客如潮

老君山仙山花海节如期开幕，在中天门精心打造沉浸式互动演艺场景，以青山、浮云、麒麟、仙鹤、神树、花海等元素共创仙境世界，同时增加“仙宫云裳”主题国风演艺，“花神”在游行活动中与游客倾情互动，现场热闹非凡；

备受大家喜爱的老君山机器狗“君仔”迈着灵活的步伐，憨态可掬地穿梭在游客中间，引得大家纷纷驻足围观。

鸡冠洞景区推出“春日寻芳·郁金香花海奇遇记”——花间派对、味觉盛宴、NPC互动、爆笑西游等主题活动,与游客持续互动。

竹海野生动物园青山绿水间，藏着一场神秘的自然探险，游客们化身“丛林侦探”，在竹海中寻找神兽足迹，解锁神秘礼物，孩子们四处寻找神兽掌印打卡点，与可爱的动物们“击掌”留念，化身“自然侦探”，边玩边学动物知识，真正在动物世界开启“人、动物、自然”的神奇共生之旅。

伏牛山清凉届启动山谷醒春节，纸鸢乘风、团扇绘春、柳趣时光、登山之约等活动精彩纷呈，让游客暂别城市喧嚣，感受大自然的馈赠。

非遗活化焕发新生 民俗体验创新出彩

1、重渡沟景区非遗展演

重渡沟景区非遗展演7个演出点每天百余场节目全新升级，老北京天桥绝活传人集体“show”出圈——云伞流星、拉汽车、吹破天、水流星狮王争霸、三仙归洞等非遗活动精彩纷呈。

2、鸡冠洞“非遗＋旅游”体验项目

鸡冠洞景区糖画、面塑、漆扇、拓印等“非遗+旅游”体验项目，让传统文化焕发生机。

3、抱犊古寨实景演艺

抱犊古寨通过抬花轿互动、抛绣球等沉浸式实景演艺、民俗互动活动，为游客打造一场穿越时空的文化盛宴。

惠民举措诚意满满 暖心服务宾至如归

“一元民宿”限时秒杀

重渡沟景区每天100间“1元民宿”限时秒杀，一块钱住高端民宿，让游客体验极致性价比；

鸡冠洞景区精心为游客送上栾川豆腐、橡子凉粉、西瓜、雪糕和NPC礼物，让游客感受到满满的爱与诚意；

竹海野生动物园凭高速公路收费票据或电子扣费凭证，报销游客来程高速通行费，真金白银返现，实力宠客不断。

以人为本柔性执法 旅游环境持续优化

“以人为本、柔性执法”

假日期间，栾川县秉持“以人为本、柔性执法”理念，考虑到节假日及旅游旺季实际情况，为方便广大游客清明踏青外出活动的停车需求，结合城区静态交通管理工作实际，在清明假期期间实行“对轻微违停不予处罚”服务型执法举措，在保障道路交通安全畅通的基础上，给广大游客提供了暖心、舒心、温馨的文旅体验。

全域服务保障升级，县文化市场综合行政执法大队深入老君山等重点景区开展旅游安全检查，督促景区严格落实安全生产责任，确保全县文旅市场安全有序运行。相关执法单位坚守岗位，各司其职，共同发力，在热点景区、重点路段安排人力值守，及时疏导交通，维持游览秩序，打击尾追兜售、非法运营等行为，全力保障假日期间文旅市场安全有序、文明和谐。