万张门票免费领 神都花诏令｜“花young洛阳 神都寻芳”——洛阳牡丹仙子招募！

春色渐暖，百花诏曰：

神都洛阳，牡丹盛境。

今春色满城，独缺仙姿临世。

特颁此诏，

广邀天下佳人——

或如少年天真，清露点染新蕊；

或似风华正茂，魏紫姚黄竞艳；

或若耆年从容，沉香亭畔倚月；

亦或幻境灵思，霓裳羽衣惊鸿。

凡通才艺、慕风雅者，皆可应诏。

一朝夺魁，赐"牡丹仙子"之号，

共襄花朝盛事！

这一次

你与洛阳的故事

从一朵牡丹开始！

为弘扬牡丹文化、展现神都魅力，由洛阳市城管局、市林业局联合多家单位主办的“花young洛阳·神都寻芳”——洛阳牡丹仙子招募活动即将在42届牡丹文化节期间重磅启幕。此次招募活动将通过线上互动、线下打卡、文化共创的形式，诚邀广大游客共赴洛阳参与一场沉浸式赏花国风盛宴！

一、活动亮点

六大赛道全龄参与

无论你是热爱汉服的少女、钟情传统文化的长者，还是可爱的萌娃，都有机会成为“牡丹仙子”，赢现金大奖、免费门票、旅游大礼包、明星洛阳演唱会门票！

设六大特色赛道，绽放牡丹之美：

个人赛道：

1.牡丹仙子·初绽芳华组(18岁以下)

2.牡丹仙子·粉黛仙蕊组(19—35岁)

3.牡丹仙子·天香韶华组(36—55岁)

4.牡丹仙子·春深叠霞组(56岁以上)

团体赛道：

牡丹仙子·花间仙盟组

设计师赛道：

牡丹仙子IP设计·云想霓裳组

二、如何成为牡丹仙子

01

参赛说明

即日起至5月5日，通过官方H5界面上传个人基本信息及身着汉服、化牡丹花钿妆/戴幻面进行牡丹主题才艺展示的参赛照片、视频(二选一)即可成功报名。要求参赛者举止得体，具备一定的表达能力或才艺特长;热爱中国传统文化;了解牡丹文化;无不良社会记录，遵守活动规则。

登录官方H5上传参赛作品

◆个人赛道/团体赛道：汉服造型+牡丹花钿妆/戴幻面+牡丹主题才艺展示(如:跳牡丹舞、唱牡丹歌、吟诵牡丹诗词、作牡丹画、做牡丹非遗、推介牡丹主题产品(牡丹香、牡丹茶、牡丹糕点、牡丹酒、牡丹冰箱贴、牡丹文创雪糕、牡丹酸奶、牡丹画、牡丹妆、牡丹瓷、变色牡丹壶、牡丹精油等)、推介洛阳牡丹文化等均可；

◆设计赛道：原创牡丹仙子IP形象+三视图+设计说明+照片不低于300dpi；

◆作品要求：照片≤5MB 、竖屏视频≤30秒。

评选规则与奖项设置

牡丹仙子评选：

海选阶段以花瓣币获得数量混选出100强选手获得阶段性奖励；

终选阶段评分机制为线上花瓣币+ 专家评分，分值权重为7:3。

总选决出各组别前3名、入围奖10名、优秀奖5名、一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。

牡丹仙子形象IP设计：

入围奖10名、优秀奖5名、一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。

02

重磅奖励清单

报名礼：报名成功的前10000名送景区门票1张白马寺牡丹酸奶1瓶(限时核销)；

混选100强：白马寺牡丹酸奶2箱+牡丹啤酒1箱+4月20日王者荣耀北区赛牡丹阁现场参与机会；

总决选大奖

各组别前3名：白马寺牡丹酸奶10箱+牡丹啤酒2箱；

入围奖：现金奖励500元+洛阳旅游大礼包(洛阳龙门石窟等14个景区门票)。

优秀奖：现金奖800元+洛阳旅游大礼包(洛阳龙门石窟等14个景区门票)；

三等奖(3名)：1500元+全年白马寺酸奶免费喝+旅游大礼包(洛阳龙门石窟等14个景区门票)+明星演唱会门票1张；

二等奖(2名)：3500元+全年白马寺酸奶免费喝+旅游大礼包(洛阳龙门石窟等14个景区门票)+明星演唱会门票1张；

一等奖(1名)：5000元+全年白马寺酸奶免费喝+旅游大礼包(洛阳龙门石窟等14个景区门票)+洛阳城市宣传片及微短剧拍摄机会+明星演唱会门票2张。

(备注：牡丹仙子IP形象设计奖励另行通知)

03

积分：“花瓣币”获取方式

积攒“花瓣币”冲刺榜单

点赞、分享活动页(每日限10次)

完成线下九大景区打卡任务(一个景区100花瓣币)

团队报名即赠20花瓣币

带话题#花young洛阳神都寻芳牡丹仙子招募，并上传、分享活动页面至微信/微博/抖音/B站/小红书/快手等平台，可获5花瓣币/次/平台，1天一平台仅限1次领取(需截图回传H5页面核验)

04

花瓣币

20余个地标打卡解锁牡丹秘境

打卡积分：

活动期间，参赛者在以下打卡点完成报名页面的打卡任务并上传成功即可一次性获100花瓣币积分奖励(活动期间，一个景区只能领取1次打卡花瓣币奖励)。

打卡地点：

王城公园、中国国花园、国家牡丹园、隋唐城遗址植物园、隋唐洛阳城(九洲池、天堂明堂、应天门)、牡丹阁、龙门古街、龙门石窟等打卡点，参与者身着汉服，完成跳牡丹舞、背诵牡丹诗、推介牡丹文创产品等任务，并拍照片和视频上传官方H5界面还能额外得花瓣币！

牡丹才艺展示示例

如:跳牡丹舞、唱牡丹歌、吟诵牡丹诗词、作牡丹画、做牡丹非遗、推介牡丹主题产品(牡丹香、牡丹茶、牡丹糕点、牡丹酒、牡丹冰箱贴、牡丹文创雪糕、牡丹酸奶、牡丹画、牡丹妆、牡丹瓷、变色牡丹壶、牡丹精油等)、推介洛阳牡丹文化等均可。

任务打卡照片示例

部分牡丹文创产品

三、时间安排

4月5日-18日线上报名&海选

4月19日公布混选100强名单

5月5日报名截止

5月15日活动终选

7月15日牡丹仙子IP设计奖项出炉

四、参赛说明

报名通道：扫描下面二维码获取报名链接或关注"一码游洛阳"公众号回复关键词获取H5报名链接； 门票和酸奶核销：查看H5个人中心—奖品记录； 着装要求：参赛者需着汉服，化花钿妆/戴幻面； 诚信承诺：严禁抄袭作假，违者取消资格； 其他说明：获奖选手及作品需配合主办方进行线上线下部分展示展演活动，IP设计作品版权归主办方所有。

神都花诏已至

牡丹为凭，盛唐为证！

穿上你最爱的汉服

在国色芳华游人醉前起舞

于九洲池畔吟诵牡丹诗

....

这个春天让我们以花为裳，以城为幕

在十三朝古都书写属于你的国色传奇！

注：活动最终解释权归主办方所有

来源：洛阳农文旅发布