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“点蕊国色芳华”！国家牡丹园首次招募牡丹育种科技体验志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.05 21:22
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　　春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。

　　眼下，第42届中国洛阳牡丹文化节盛装登场。漫步国家牡丹园，娇艳斑斓的牡丹，令无数游人流连忘返。

　　您或许并不知道，牡丹的千姿百态，都闪耀着牡丹杂交育种的科技之光。

　　4月16日至19日，作为国家唯一的牡丹种质基因库，国家牡丹园将举行“点蕊国色芳华”科技体验活动，首次面向广大市民和游客征集牡丹志愿者，参与牡丹杂交育种的授粉关键环节，真切感受植物杂交技术在牡丹品种改良中的神奇应用。

　　洛阳牡丹之所以名甲天下，文化成就了牡丹的高雅，而科技则扮靓牡丹的颜值。在大自然中，牡丹野生种只有9种，花型、花色相对单一。杂交育种技术的不断突破，让牡丹从素面朝天的单一种群发展到姹紫嫣红的千百个品种。

　　作为国家牡丹基因库，国家牡丹园引进收集了国内外牡丹品种1365份，以植物活体的形式，汇聚了中原、西北、西南、江南四大牡丹种群以及国外牡丹种群。

　　丰富的种质资源，为牡丹育种原始创新提供了物质基础。打个比方：有了基因库，科研工作者就可以在更大范围挑选“漂亮妈妈”和“优秀爸爸”，通过不同组合，选育更加出色的后代。

　　亲爱的游客朋友，如果您已经对牡丹育种产生了好奇和冲动？那就抓紧动手报名，参与国家牡丹园“点蕊国色芳华”科技体验活动吧。

　　届时，牡丹育种专家将现场深度讲解牡丹杂交育种原理。您还可以在专家指导下，自己动手参与完成牡丹杂交的母本处理、人工授粉、标记记录等步骤，留下属于你的独特印记。未来，您参与的牡丹育种杂交组合，或许就能盛开出不一样的牡丹新品种！

　　报名参与方式

　　●活动时间：2025年4月16日至19日。

　　●活动地点：国家牡丹园牡丹培育基地。

　　●招募对象：入园参观的18岁至35岁牡丹爱好者，共计200名。

　　●报名方式：把“关注国家牡丹园抖音号截屏”“入园门票截屏”和个人信息(姓名、电话、年龄)发送至邮箱guojiamudanyuan@163.com，邮件主题注明“姓名-点蕊国色芳华活动报名”。由于招募名额有限，国家牡丹园将根据报名情况开展遴选工作，并将以邮箱或电话方式提前通知入围志愿者参与。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 梁艺馨)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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