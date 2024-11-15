张玉杰调研督导中心城区重点道路建设工作

5日，市长张玉杰调研督导城市提质重点项目建设工作，强调要树牢为民意识、节点意识、效率意识、品质意识，加强工作调度，压紧压实责任，守牢安全底线，全力以赴赶进度，推动城市功能品质不断迈上新台阶。

紧盯节点攻坚克难加快项目建设

优化路网完善功能促进城市提质

张玉杰调研督导城市提质重点项目建设工作

5日，市长张玉杰调研督导城市提质重点项目建设工作，强调要树牢为民意识、节点意识、效率意识、品质意识，加强工作调度，压紧压实责任，守牢安全底线，全力以赴赶进度，推动城市功能品质不断迈上新台阶。

玄武门大街改造提升工程，是优化洛北城区东西路网结构的“重要一横”。张玉杰到玄武门大街纱厂北路至平等街段，实地察看进度，协调解决具体问题，逐一明确完工时限。他强调，要紧盯节点、攻坚克难，倒排工期、挂图作战，一天一天盯进度，一项一项抓落实，确保道路及早竣工通车。要回应民生关切，合理调度时序，加强节点管控，统筹做好交通疏导、苗木迁移、周边路网连接等，让道路通行更顺畅、景观更优美。

滨河南路下穿天街工程是天街遗址保护展示贯通提升的重要节点，目前已进入攻坚冲刺阶段。张玉杰实地察看项目建设进度，对通车节点、建设标准等逐项提出要求。他强调，要按照既定要求，加快施工进度，压茬推进绿化亮化、交通信号、标线施划等工作，打造精品工程、优质工程。要把项目建设与天街贯通提升统筹起来，既系统提升片区交通通行效率，又再现古都历史中轴线气象，让市民游客更好感受到古都风貌、城市品位。

张玉杰还调研了乐天路打通工程，强调要聚焦市民所盼、城市发展所需，尽快打通“断头路”，全力畅通“微循环”，有效解决周边交通拥堵问题，同步完善防洪排涝体系，让群众看到变化、见到成效、得到实惠。

李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)