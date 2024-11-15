4月6日牡丹花情预报

“闲花眼底千千种，此种人间擅最奇。”目之所及，当下全市牡丹观赏园里，早开的牡丹品种已连片绽放，形成波澜壮阔的牡丹花海，而中开品种也陆续舒展花瓣，接力延续牡丹的芳华。

“闲花眼底千千种，此种人间擅最奇。”目之所及，当下全市牡丹观赏园里，早开的牡丹品种已连片绽放，形成波澜壮阔的牡丹花海，而中开品种也陆续舒展花瓣，接力延续牡丹的芳华。

王城公园(彩绘)

王城公园：全园共有约350个品种牡丹开放。主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有紫蝶、狮子头、芳纪、今紫、太平红、迎日红等；初开的牡丹品种有红盘献玉、初乌、河洛风采、太阳、岛锦、洛阳红、春泛图等。园内樱花、黄刺玫、棣棠、贴梗海棠、钻石海棠等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(琉璃贯珠)

隋唐城遗址植物园：全园共有约360个品种牡丹开放,主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、种生红、垫江红、凤婵娇、紫罗汉、杏花春雨等；初开的牡丹品种有白山黑水、晨辉、迎日红、红珠女、洛阳红、彩霞等。此外，园内菊花桃、紫荆、樱花、海棠等竞相绽放。

中国国花园(迎日红)

中国国花园：全园共有约120个品种牡丹开放。主要分布在秋翁遇仙广场、火炼金丹广场、紫根牡丹广场、公主苑、白鹤卧雪广场。其中：盛开的牡丹品种有宫样妆、黑海撒金、珊瑚台、凤丹等；初开的牡丹品种有琉璃贯珠、乌龙捧盛、软玉温香、大瓣红等。园内樱花、紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

国家牡丹园：全园共有约150个品种牡丹开放,主要分布在南园牡丹展览馆、南园精品园、凤丹林、北园九色台。其中：盛开的牡丹品种有荷花绿、太平红、北洋粉、美艳、黑海撒金、冰壶献玉、卷叶红、鲁菏红、黑豹、冠群芳、蓝月亮、富贵满堂、洛阳红等；初开的牡丹品种有彩绘、宏图、劳动红、冰罩蓝玉、葵花红、美艳、春柳等。园内荷包牡丹、碧桃、紫荆、连翘等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有80个品种牡丹开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：盛开的牡丹品种有景玉、雪塔、如花似玉、银红巧对、肉芙蓉、黄翠羽、洛阳红、蓝月亮、软玉温香等；初开的牡丹品种有黑海撒金、墨润绝伦、冠群芳、赵粉等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要为盆花牡丹。分布在主干道东段南侧和生产科技大温室等处。其中：盛开的牡丹品种有芳纪、太阳、艳冠群芳、脂红、金桂飘香、黄翠羽、白雪塔、洛阳红、卷叶红、雪映桃花、似荷莲、珠光墨润、玉面桃花、桃红飞翠、霓虹幻彩、珊瑚台、海黄、迎日红、乌龙捧盛、十八号、景玉、花竞、彩绘、二乔、蓝月亮等；初开的牡丹品种有海黄、绿幕隐玉、香玉、黄冠、花王、岛锦、旭港等。园内荷包牡丹、垂丝海棠、贴梗海棠、晚樱、碧桃、紫荆等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约60个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。盛开的牡丹品种有洛阳红、迎日红、、景玉、玉夫人、黑豹、黑妞、乌金耀辉、乌龙捧盛、彩绘、肉芙蓉、蓝宝石、岛锦、二乔等；室外初开的牡丹品种有凤丹、凤丹紫、彩绘、绿幕隐玉、蓝海碧波、迎日红等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月5日