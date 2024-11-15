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张玉杰到偃师区调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.05 15:57
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抢抓风口融入优势产业链群建设
提质转型推动优质存量做大增量
张玉杰到偃师区调研

　　4日，市长张玉杰深入偃师区重点企业和重点项目，调研经济运行、产业发展、项目建设等工作。

　　洛阳优箔金属材料公司抢滩布局新能源电池铝箔产品，成为宁德时代、比亚迪等头部企业供应商。张玉杰深入企业生产车间和续建项目一线，详细了解技术创新、发展规划、产品应用等情况，对企业积极融入新能源电池产业链群的成绩给予肯定，希望企业抢抓新能源风口“机遇期”，乘势而上、向新而行，扩大生产规模，优化产品矩阵，加强质量管控，拉长产业链条，持续提高市场竞争力。在洛阳新星轻合金材料公司，张玉杰详细了解生产运营、市场开拓等情况，认真倾听企业发展诉求，现场协调解决具体问题，鼓励企业加强核心技术攻关和成果转化，深耕行业细分领域，推动资源重组整合，在优质存量中做大增量，实现由“原料”到“材料”再到“产品”的转型升级。

　　通达电缆主动进军高端电缆、新型材料等制造领域，正冲刺年营收百亿目标。张玉杰仔细察看智能化产线、新产品开发等情况，鼓励企业加强产业研究和前瞻谋划，主动对接优势产业链群，加快优化产品布局结构，积极融入风口产业赛道，谋求更为广阔的发展空间。

　　洛玻集团洛阳龙海电子玻璃公司专注信息显示超薄电子玻璃的研发生产销售，产品应用广泛、市场前景广阔。张玉杰详细了解新产品研发、新产线建设等情况，要求属地政府和相关部门强化服务意识，统筹做好要素保障，积极争取上级支持，创新信贷投放方式，有针对性地破解资金等瓶颈制约，助力企业快速健康发展。

　　张玉杰还实地调研了循环经济产业园区建设情况，强调要结合区域交通优势，依托现有产业基础，进一步明确功能定位、优化空间布局，主动向上对接、争取政策资金，加快配套设施建设，加大招商引资力度，着力构建全链条资源回收循环利用产业体系，努力实现聚链成势、集群发展，打造具有较强竞争力的再生资源循环利用产业示范园区。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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