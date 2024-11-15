牡丹花会“0元”抢票，清明踏青必打卡，来荆紫仙山玩转春日！

四月限定浪漫，错过再等一年！随着第42届中国洛阳牡丹文化节赏花仪式启动，在牡丹文化节期间，荆紫仙山送上特惠福利。

四月限定浪漫，错过再等一年！

随着第42届中国洛阳牡丹文化节赏花仪式启动

在牡丹文化节期间

荆紫仙山送上特惠福利

4月1日—5月5日

游客凭洛阳各大牡丹园门票三日内到荆紫仙山

可享受“0元”购门票(需购5元入园保险)

穿汉服入园 直接免门票

牡丹文化节期间，4月1日—5月5日凡穿汉服的游客均可享受免门票入园(需购5元入园保险)。

登高望远，赏黄河大观

站在荆紫仙山之巅，极目远眺，黄河如一条巨龙蜿蜒而过，波澜壮阔，气象万千。这不仅是一场视觉盛宴，更是心灵的洗礼。在这里，你可以深切感受到“会当凌绝顶，一览众山小”的豪迈，让心胸豁然开朗，烦恼随风而去。

乘船游览，万山湖色醉人心

乘一座游船，轻轻划过万山湖平静的水面，四周群山环抱，碧波荡漾，每一转弯都是一幅新的山水画。湖光山色之中，时间仿佛静止，只留下你我与自然的和谐共鸣。让心灵在这份宁静中彻底放松，找回内心的平静与纯粹。

滑板车穿梭，乐享山间趣味

探索之余，怎能少了乐趣？荆紫仙山特别为你准备了滑板车体验，穿梭在林间小道，感受风的速度与自由，让笑声在山谷间回荡，为这次旅行增添一抹别样的色彩与活力，将是一段难忘的快乐时光！

电话：0379-69765763