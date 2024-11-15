一到牡丹花开时，就会有人念叨欧阳修，他可是历史上大名鼎鼎的“洛阳花下客”！当初他搜集《洛阳牡丹记》相关资料，或许是在非非堂里整理的，毕竟那是他在河南府办公时的宿舍。

一到牡丹花开时，就会有人念叨欧阳修，他可是历史上大名鼎鼎的“洛阳花下客”！当初他搜集《洛阳牡丹记》相关资料，或许是在非非堂里整理的，毕竟那是他在河南府办公时的宿舍。

“非非堂”这个名字别有深意，欧阳修为此特意写了一篇散文名曰《非非堂记》。当时是宋仁宗明道元年(公元1032年)，26岁的欧阳修任西京留守推官，在洛阳第二年，正逢重新修缮河南府官署，便趁机在厅堂西侧建了一座新屋。

这间屋子门朝北开，四周种满翠竹，南面开窗，引入日月之光。屋内设有一张几案、一张卧榻，书架上摆了数百卷书。欧阳修每日在此起居，因这里清静，可闭目澄心，观照古今，任思绪自由驰骋，故将其命名为“非非堂”。

“非非”意为“否定错误之非”，强调批判与纠偏的重要性。欧阳修借此表达对社会阿谀成风的不满，主张以“静心明辨”的态度直面是非，尤其注重对错误的揭露与批判。

在《非非堂记》中，欧阳修对“非非”进行了一番解释，为您翻译如下：

用秤来称量物体时，如果晃动不稳，称出的结果就会有误差；但在平静状态下，结果就能分毫不差。水面能映照物体，若水波动荡，便无法看清水中影像；但若水面平静，则连毫发细节都能清晰显现。

对于人来说，耳朵主听，眼睛主看，若心神动荡，视听便会混乱；而若内心安定，所闻所见必定真实确切。因此，立身处世者若能不被外界纷扰所迷惑，内心便能保持平静；心静则智慧清明，无论评判是非对错，都能恰如其分。

然而，一味肯定正确的容易显得谄媚，否定错误的则可能被误解为诽谤。倘若必须有所偏颇，我宁可选择因批评错误而受责，也不愿因阿谀奉承而犯错。言行正确本是君子的本分，褒扬并无增益！相较之下，纠正错误才是扶正祛邪的根本。欧阳修的原文很美，不妨欣赏其中几句：“处身者不为外物眩晃而动，则其心静，心静则智识明，是是非非，无所施而不中。夫是是近乎谄，非非近乎讪，不幸而过，宁讪无谄。是者，君子之常，是之何加！一以观之，未若非非之为正也。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）