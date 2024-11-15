与君共赏花更香（诗词小说里的国色天香）

又一届牡丹文化节开幕，世界各地的爱花人不远千里万里来洛赏花。

又一届牡丹文化节开幕，世界各地的爱花人不远千里万里来洛赏花。宋代人爱花爱到痴狂，每到花开时节，洛阳城里的赏花客摩肩接踵，文人雅士的私家花园亦对外开放，任人流连。有福之人自家花园种有牡丹，邀人共赏；有心之人剪下牡丹细心打包，为好友寄往远方。

分享赏花之乐

邵雍家里有牡丹。一年春天，院中牡丹盛放，一株开了二十四枝。邵夫子赶紧派人送“邀请函”，请朋友们来安乐窝赏花。他写了两首《东轩前添色牡丹一株开二十四枝成二绝呈诸公》，毫不掩饰心中得意，其一曰：“牡丹一株开绝伦，二十四枝娇娥颦。天下唯洛十分春，邵家独得七八分。”其二曰：“牡丹一株开绝奇，二十四枝娇娥围。满洛城人都不知，邵家独占春风时。”

一株牡丹开二十四枝在当时一定很稀罕，司马光闻讯便把《资治通鉴》书稿一撂，急着往安乐窝跑。他还写了两首《酬尧夫招看牡丹》，其一道：“君家牡丹深浅红，二十四枝为一丛。不唯春光占七八，才华自是诗人雄。”其二道：“君家牡丹今盛开，二十四枝为一栽。主人果然青眼待，正忙亦须偷暇来。”

来而不往非礼也。一次，司马光收到别人送的好牡丹，自家人欣赏不过瘾，还派人给邵雍送去几枝。邵雍作诗道谢：“霜台何处得奇葩，分送天津小隐家。初讶山妻忽惊走，寻常只惯插葵花。”

宰相园中赏花

唐代宰相牛僧孺(字思黯)曾任东都留守，于洛阳南郭归仁里建别墅，在庭院中大量种植牡丹。彼时，白居易、刘禹锡都在洛阳养老，常常受邀到牛僧孺的南墅赏花赋诗。刘禹锡在《思黯南墅赏牡丹》一诗中赞美牛僧孺园中的牡丹：“偶然相遇人间世，合在增城阿姥家。有此倾城好颜色，天教晚发赛诸花。”

传说昆仑山上有增城九重，西王母就住在此处。刘禹锡赞叹在人世间竟会遇见牡丹这样美丽的花！这应该是西王母所住的增城才有的吧？

在牛僧孺任东都留守前两年，宰相裴度先到洛阳集贤里筑宅，又在午桥建别墅，栽花木万株，修避暑凉台，名曰绿野堂。处理公务之暇，裴度在这里与白居易、刘禹锡作诗酒之会，“穷昼夜相欢，不问人间事”。可想而知，绿野堂的牡丹盛开时，白居易、刘禹锡便会携手去赏花。据《旧唐书》记载，听闻裴度在东都诗酒优游，唐文宗心生羡慕，遇见从东都洛阳回到西京长安的人，都忍不住要问上一句：“卿见裴度否？”

《独异志》中有一则关于裴度赏花的传说。暮春时节，裴度病重，他让仆人将自己抬到花圃边，见花未开，怅然若失：“我不见此花而死，可悲也。”次日清晨，仆人跑来报喜：“有一丛牡丹开花啦！”裴度于弥留之际赏了花，总算了却一桩心愿。

谢“王尚书”送花

“江南无所有，聊赠一枝春”，赠花如赠茶、赠砚一样，礼轻情重，极为风雅，北宋文人士大夫之间表达情谊，也常赠送牡丹花。

欧阳修先后两次收到来自西京洛阳王尚书寄赠的牡丹，嘉祐三年(公元1058年)，他作《谢观文王尚书惠西京牡丹》，诗中道：“尚书好事与俗殊，怜我霜毛苦萧飒。赠以(一作寄赠)洛阳花满盘，斗丽争奇红紫杂。两京相去五百里，几日驰来足何捷。……谓我尝为洛阳客，颇向此花曾涉猎。”回忆的闸门自此打开，“忆昔进士初登科”“我时年才二十馀，每到花开如蛱蝶”……

该诗原本题下注云：“举正。”据《宋史》载，王举正曾“除观文殿学士、礼部尚书、知河南府”，正是“观文王尚书”。

三年后，河南府知府王拱辰也给欧阳修寄了鲜花快递。欧阳修遂作《答西京王尚书寄牡丹》：“新花来远喜开封，呼酒看花兴未穷。年少曾为洛阳客，眼明重见魏家红。却思初赴青油幕，自笑今为白发翁。西望无由陪胜赏，但吟佳句想芳丛。”曾经年少的洛阳客，彼时已是白发翁，眼前盛开的洛阳牡丹揪起思念的线头，他一边吟诗，一边怀念当年在洛阳流连过的花丛。

文彦博和王拱辰一样，都做过河南府知府、西京留守，年近古稀之时，他也收到王拱辰寄的牡丹，连作两首诗致谢，其一为《谢留守王宣徽寄花》：“远惠奇花自洛城，吟观醉赏动乡情。开编读到安仁传，方信河阳浪得名。”

宋庠(音同翔)比王举正早几年任河南府知府，他是“红杏枝头春意闹”作者宋祁的哥哥。离开洛阳后，宋庠也收到过“洛京王尚书”的牡丹快递，并在诗题中点名共有“牡丹十品五十枝”，可真不少！ 诗中写道：“十种仙葩各有名，相逢暂似到周京。簪端珥萼头虽白，酒面含华眼更明。风暖天香吹不断，露深宫彩洗初成。殷勤数尽千重叶，未抵衔恩感旧情。”盛放的牡丹绽开数不清的花瓣，正如人与人之间道不尽的真情！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）