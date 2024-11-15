当四月的春风拂过北邙，洛阳城便成了牡丹的海洋。

当四月的春风拂过北邙，洛阳城便成了牡丹的海洋。

4月1日，第42届中国洛阳牡丹文化节盛情开幕。此时此刻，万亩牡丹染翠流香，牡丹市集满目琳琅，引得八方游人纵情徜徉、流连忘返。

一花一世界，一城一天堂。千年前，以洛阳西苑第一株牡丹为滥觞，从“独立人间第一香”，到“一城之人皆若狂”，再到“花开时节动京城”，数不清的诗词歌赋，托举洛阳牡丹国色天香的高度。如今，满怀对盛世的神往、对幸福的期许、对文化的共情，洛阳以“花YOUNG洛阳城”为轴，翩然摊开倾城花事、百业芳华的绝美画卷，演绎“一朵牡丹、一座城市、一片产业”交相辉映的佳话。

一朵牡丹的煌煌国色

春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。

这几天，在洛阳王城公园，去年曾火爆全国的全球唯一一株“金丝贯顶”，被慕名而来的游客所簇拥。风起处，蓝白纱幔翩跹，风铃铃声悠扬，这株独守半世纪的国色珍奇，风姿绰约、仙姿优雅。

洛阳牡丹之绝，首在千载风华凝就的稀世名品。今年，从首个太空黑牡丹“翰墨丹青”，到中原地区开花最晚的“夏日玫瑰”，从近乎绝迹的“花后”魏紫，到争奇斗艳的“九色牡丹”，一个个精品品种在洛阳各大牡丹园亮相，让“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”变得具象而生动。

绝代国色，源自育种技术的扎实根基。近年来，洛阳依托全国唯一的国家级牡丹基因库推动科学育种，9大色系泼染洛城，1400多个品种各领风骚，每年有90万盆牡丹、1650万枝鲜切花走俏全国乃至全球。

从APEC北京峰会到G20杭州峰会，从“一带一路”高峰论坛到“上合峰会”，洛阳牡丹一次次亮相国内外重要场合。昔日刘禹锡笔下“动京城”的盛世盛景，今日已成“遍天下”的全球狂欢！