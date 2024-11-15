伊滨区水泉社区：荒坡种连翘 变成“聚宝盆”

近日，在伊滨区寇店镇水泉社区的一处山坡上，土地承包大户布晓伟正带着10余名工人对今年新栽的连翘进行田间管理。这片荒芜了20余年的坡岭地如今种下一株株茁壮的希望之苗，正以“中药材+ 粮食”的复合种植模式重焕生机。

近日，在伊滨区寇店镇水泉社区的一处山坡上，土地承包大户布晓伟正带着10余名工人对今年新栽的连翘进行田间管理。这片荒芜了20余年的坡岭地如今种下一株株茁壮的希望之苗，正以“中药材+ 粮食”的复合种植模式重焕生机。

水泉社区地处浅山丘陵区，长期以来，因耕作条件差、收益低，超半数土地撂荒。2023年，布晓伟经朋友引荐来到这里，以“社区+专业合作社+种植户”的模式流转山地，投资修建了产业路，同时平整荒地、改建废弃水库、铺设灌溉管道，对当地基础设施进行系统性改造，为发展中药材种植打下坚实基础。

两年多时间过去了，板蓝根、连翘、谷子、冬小麦等作物不负人心，在新开垦的土地上扎下了根、结出了果。

今年开春，布晓伟抢抓农时，在50余亩山地上栽植11000株连翘幼苗，创新采用“林粮间作”模式——在连翘间隙套种花生、芝麻，既提升了土地的利用率，又能实现短期收益。

“3年后，连翘株高达到1米，连片成林，预计每亩可产连翘果300公斤，形成稳定收入。”布晓伟说，他已经对30多亩土地进行了机械平整，为芝麻种植作准备。

土地盘活也带动了群众就业。目前，这里日常务工村民有10余人，农忙时节需要20多人同时干活，每人每天可收入约70元。

“以前这些地都荒着，现在我们在家门口就能挣工资，非常高兴。”到连翘地里务工的水泉社区居民郭大姐开心地说。

布晓伟透露，今年他还计划与河南科技大学合作，引入水果玉米品种，在百亩小麦收获后实施轮作，进一步延伸产业链。

曾经杂草丛生的荒坡，正历经着从“生态修复”到“产业蝶变”的变革。如今的水泉社区，村民们在曾经荒芜的田野上播种新的梦想、新的希望。

“我们的目标是盘活土地，打造中药材种植基地，培育特色农业项目，推动土地流转、规模经营与生态保护协调发展，让荒地变成‘聚宝盆’，为乡村振兴注入强劲动能。”布晓伟说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 杨芳芳）