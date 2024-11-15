汽车以旧换新补贴 消费者一个年度内最多享一次

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：2024年已领过汽车以旧换新补贴，今年还能再领吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：2024年已领过汽车以旧换新补贴，今年还能再领吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：2024年已领过汽车以旧换新补贴，今年还能再领吗？
市商务局回复：2025年河南省汽车以旧换新政策按照《河南省商务厅河南省发展改革委河南省财政厅关于实施河南省2025年汽车、家电及数码产品领域有关消费补贴政策的公告》执行。在一个自然年度内，每位个人消费者最多享受一次汽车报废更新补贴和一次汽车置换更新补贴，就同一辆新车只能选择申领汽车报废更新补贴或者置换更新补贴。
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