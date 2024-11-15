老城区北大街社区：便民街上乐享美好生活

“有了便民街，生活更便利、更多姿多彩了！”3月31日，在老城区建安门街道北大街社区，谈及神州街红色便民一条街，居民赵瑜打开了话匣子。她是两个孩子的母亲，以前早晨做饭、送孩子上学时间紧张。如今，在街口便民早餐店吃个营养餐，然后送孩子上学，送完孩子回来还能参加社区组织的手工插花、舞蹈等文化活动，生活可丰富了！

“有了便民街，生活更便利、更多姿多彩了！”3月31日，在老城区建安门街道北大街社区，谈及神州街红色便民一条街，居民赵瑜打开了话匣子。她是两个孩子的母亲，以前早晨做饭、送孩子上学时间紧张。如今，在街口便民早餐店吃个营养餐，然后送孩子上学，送完孩子回来还能参加社区组织的手工插花、舞蹈等文化活动，生活可丰富了！

当天，记者在神州街红色便民一条街看到，各年龄段的居民在这里自得其乐。在文体活动室，乒乓球爱好者尽享运动之乐；在推拿按摩室，居民有的了解穴位知识，有的接受治疗；在图书阅览室，孩子们徜徉在知识的海洋……说起便民街给生活带来的便利，大家连连称赞：“这里不仅是活动基地，还是居民的‘造梦场’，很多想学的东西这儿都有。”

果蔬店、烧饼铺、民宿、咖啡店、裁缝店、杂货铺……走进神州街红色便民一条街，300余米的街巷，集购物、休闲、娱乐、餐饮于一体，热闹非凡。

“烟火气与商业价值的融合，多元探索让居民乐享美好生活。”北大街社区党支部书记黄盼介绍，由于辖区居民多为老年人，社区服务功能相对分散，难以满足老人享受“一站式”服务的需求。因此，以街道为核心，辖区利用多处闲置房屋，探索出“公共载体+企业运作”“场地资源换服务”“公益+低偿”等运营模式，反哺社区治理，推动便民服务一条街功能拓展。整合北大街社区养老服务中心、赵春娥红色精神传承馆、职工大讲堂、便民服务中心、红色书屋，植入“晨光早市”“星空市集”，持续丰富居民生活。

此外，近年洛阳文旅持续出圈，加之神州街红色便民一条街毗邻十字街，辖区引入了更多年轻人喜欢的业态。随着民宿、文创商铺的落户，便民街有了时尚味道，穿过居民楼，转角就能遇到艺术感十足的咖啡馆。穿梭于老街巷中，各类传统小吃香气扑鼻，提拉米苏、奶茶等人气美食让人垂涎欲滴。

如今，神州街红色便民一条街与网红美食、创意市集融合，老味道与新潮品牌共存，吸引了众多年轻人，在这里不仅可以享受美食，还能感受洛阳独特的市井气息。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 通讯员 彭澳瑶）