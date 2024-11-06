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伊滨忆鳜（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.31 08:29
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　　说起洛阳的鱼，人们首先想到洛鲤伊鲂。据《洛阳伽蓝记》载，洛水南岸有个四通市，民间称永桥市。伊水、洛水中的鱼，多在这里出售，士人庶民要吃鱼，都到这里买。这里的鱼味道很好，京师洛阳有种说法：“洛鲤伊鲂，贵于牛羊。”

　　北宋“苏门四学士”之一张耒，曾任寿安(今宜阳)县尉，作有《洛水》一首：“洛水秋深碧如黛，乱石纵横泻鸣濑。清明见底不留尘，日射澄沙动玑贝。南山秋风已萧瑟，倒影上下迷空翠。何当载酒纵扁舟，一尺鲤鱼寒可鲙(音同快)。”

　　晚秋的洛水碧绿如黛，清澈见底，阳光照在水中，玑贝闪闪发光。诗人被萧瑟秋风围绕，目光随水光山色迷离，不禁自问，何时能泛舟水上，把酒临风，用洛鲤做一盘生鱼片下酒？

　　这……貌似只是想想，并没有真的吃上？相比之下，唐代大诗人白居易可有福多了。您看他这首《饱食闲坐》：“红粒陆浑稻，白鳞伊水鲂。庖童呼我食，饭热鱼鲜香。箸箸适我口，匙匙充我肠。八珍与五鼎，无复心思量。……”这口福，真让人羡慕！

　　伊鲂美味，伊鳜亦佳。两条伊鳜曾让梅尧臣念了半生，也曾让文彦博一再回味。

　　北宋嘉祐年间，文彦博出判河南府，曾与李公明、董巨源、王伯初同游龙门，在伊水畔饮酒，恰遇一名渔夫刚从伊水中捞得十多条鳜鱼。渔夫将鳜鱼献给诸贤，众人以鳜鱼佐酒，“饮兴皆欢”。近20年后，身在河北的文彦博“感旧念游”，作诗二首，其一曰：“西风一棹思鲈兴，抖擞尘缨归旧庐。最忆香山石楼下，清伊深处钓寒鱼。” 公元1084年秋，退居洛阳的文彦博多次邀请友人到自家园中宴饮，宴席就设在池上芦苇间，席间以鱼脍、香稻佐酒，“浩然有江湖之趣”。他不禁想起当年写的两首“忆鳜诗”：“一樽江上思鲈酒，两首伊滨忆鳜诗。今日东田遂前请，香粳绿蚁鲙红丝。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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