洛阳召开贯彻《河南省失业保险条例》学习培训会议

近日，市人社局组织召开洛阳市2025年贯彻《河南省失业保险条例》(以下简称《条例》)学习培训会议，市、县(区)两级人社部门失业保险业务分管领导、经办负责人参会。

近日，市人社局组织召开洛阳市2025年贯彻《河南省失业保险条例》(以下简称《条例》)学习培训会议，市、县(区)两级人社部门失业保险业务分管领导、经办负责人参会。 近日，市人社局组织召开洛阳市2025年贯彻《河南省失业保险条例》(以下简称《条例》)学习培训会议，市、县(区)两级人社部门失业保险业务分管领导、经办负责人参会。 会议围绕新《条例》修订背景及政策要点展开系统阐释，聚焦参保范围调整、待遇标准优化等核心内容展开深度解析，对经办服务工作提出明确要求，并组织开展业务交流研讨。 会议强调，《条例》的修订是我省失业保险工作的重大事件，对保障失业人员生活、预防失业、促进就业具有重要意义，能够有效保障我市失业保险工作高质量发展。各县区要加强组织领导，扩大宣传，提升政策知晓度，形成政策落实合力，做好政策过渡期的衔接工作，确保新《条例》各项惠民举措平稳落地、高效实施。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 刘元存)