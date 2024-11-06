洛阳开展第37个爱国卫生月活动

近日，市卫健委印发《关于开展好全市第37个爱国卫生月活动的通知》，将大力推进健康洛阳建设，助力创造高品质生活。

近日，市卫健委印发《关于开展好全市第37个爱国卫生月活动的通知》，将大力推进健康洛阳建设，助力创造高品质生活。

今年4月是第37个爱国卫生月，主题是“爱卫新篇章 健康‘心’生活”，旨在培育健康文明生活方式和普及心理健康知识，在合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理平衡、健康睡眠等方面开展精准科普，不断提升公众健康意识。

按照通知要求，活动期间，各地将统筹推进城乡环境卫生综合整治，持续提升重大传染病的防控能力。我市各级各部门将结合地方实际及春夏季传染病特点，采取专群结合的形式，组织开展环境卫生整治，加强病媒生物防制，发动群众开展清理房前屋后垃圾，清除蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物滋生地，降低疾病发生风险，营造全民行动、共建共享的活动氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘可可)