洛阳举行第三届大学生外贸达人赛决赛

29日，第三届洛阳市大学生外贸达人赛决赛举行，来自河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院的15支代表队同台竞技。

29日，第三届洛阳市大学生外贸达人赛决赛举行，来自河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院的15支代表队同台竞技。

现场，15支大学生代表队以情景剧表演、电商直播等方式，全程用英语推介产品，评委根据他们的综合表现打分，最终决出一等奖、二等奖、三等奖及优秀组织奖。本次比赛展示了洛阳大学生的风采，提升了他们的实战能力，并为外贸企业和人才搭建了交流平台。

“我市外贸要实现更高质量发展，外贸人才培养是关键。”市商务局相关负责人表示，今后将定期举办外贸达人赛、“双选会”等活动，为我市外贸人才成长和发展提供平台。同时，希望更多优秀高校毕业生留在洛阳，为洛阳外贸高质量发展贡献青春力量。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 江俊)