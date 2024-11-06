4月1日起洛阳牡丹阁请你免费看牡丹

4月1日起，洛阳牡丹阁景区的户外休闲区将免费对外开放，主阁楼内游览需要购票，牡丹文化节期间活动票价为29.9元，馆内演出《花神赋》牡丹主题行进式演艺，并在清明小长假举办“牡丹阁·神都幻面计划”等多项文旅活动。为大家提供融合牡丹文化、现代科技、多元社交为一体的文旅场景。

4月1日起，洛阳牡丹阁景区的户外休闲区将免费对外开放，主阁楼内游览需要购票，牡丹文化节期间活动票价为29.9元，馆内演出《花神赋》牡丹主题行进式演艺，并在清明小长假举办“牡丹阁·神都幻面计划”等多项文旅活动。为大家提供融合牡丹文化、现代科技、多元社交为一体的文旅场景。

牡丹阁景区位于洛阳城市现代轴线南端，北邻高铁龙门站，西临王城快速路，占地73亩，总建筑面积2万平米，2022年牡丹文化节期间对外试运营，包含户外休闲区域和牡丹阁主楼。馆内以文献资料、历史文物、视频图片、牡丹鲜花等为载体，结合科技手段进行展陈，主要展示牡丹栽培历史、牡丹品种演变、牡丹文物、牡丹产品产业发展等，户外休闲区不仅有金阁、红翠楼、乌龙捧盛等品种牡丹，还有数株百年牡丹供游客观赏。此次户外休闲区对外免费开放后，游客可在园区运营时间(9:00—18:00)内游览。

牡丹文化节期间，景区还增加了牡丹主题行进式演艺，《花神赋》演出时间为4月4日至5月5日，每日上午、下午各一场。演出以洛阳悠久的牡丹文化为背景，融合盛唐诗词乐舞与牡丹传说，通过精心编排的舞蹈、情景表演，生动展现"花瓮遇仙""簪花仕女"等故事，游客在卖花郎的引导下参与剧情，与NPC互动集齐花神令。

温馨提示：

1.主阁楼售检票：游客进入园区后，至主阁楼一楼北门处购票、检票进入阁楼。

如遇重大活动或特殊情况不能开放或者调整运营模式，园区将提前发布公告。运营时间为：9:00—18:00；(17：00停止检票)

2.牡丹阁户外区域欢迎游客携带宠物入园，请遵守园区相关管理办法，佩戴好牵引绳，照顾好宠物的安全及卫生。主阁楼内不可携带宠物入内。

3.自驾游客来园区，可在园区内停车场停车。（大象新闻·河南交通广播记者：雷静 佑龙）①