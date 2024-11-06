洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议举行预备会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.30 20:38
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　3月30日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议在洛阳市会议中心举行预备会议。

　　市十六届人大四次会议应到代表474名，实到代表430名，符合开会法定人数。

　　市十六届人大常委会主任李保国主持会议。市十六届人大常委会副主任徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊，市十六届人大常委会副主任、秘书长李书杰出席预备会议并在主席台就座。

　　大会以举手表决的方式，选举了市十六届人大四次会议主席团和秘书长；通过了市十六届人大四次会议议程。

　　根据大会议程，市十六届人大四次会议将选举洛阳市人民政府市长。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流会在洛阳召开
    国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流...
    国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流会在洛阳召开
        3月29日上午，国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流会在洛阳隆重举行，来自全国中医药领域的67位专家学者...
  • ·家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
  • ·洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 4月1日起，洛阳试运行3条地铁公交...
  • 洛阳气温起伏对牡丹有影响吗？专...
  • 春花绽放！洛阳城市公园景美如画...
  • 洛阳市区主要公园牡丹陆续开放【...
  • 市委举行深入贯彻中央八项规定精...
  • 洛阳博物馆、纪念馆总数已达112家
  • 龙门石窟景区将于4月1日起开放看...
  • 迈上新台阶！“洛阳造”格力空调...
  • 洛阳今天多云转晴天 最高气温15℃
  • 400余家企业、90000+个岗位！这所...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605