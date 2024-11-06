洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议举行预备会议

3月30日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议在洛阳市会议中心举行预备会议。
3月30日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议在洛阳市会议中心举行预备会议。
3月30日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议在洛阳市会议中心举行预备会议。
市十六届人大四次会议应到代表474名，实到代表430名，符合开会法定人数。
市十六届人大常委会主任李保国主持会议。市十六届人大常委会副主任徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊，市十六届人大常委会副主任、秘书长李书杰出席预备会议并在主席台就座。
大会以举手表决的方式，选举了市十六届人大四次会议主席团和秘书长；通过了市十六届人大四次会议议程。
根据大会议程，市十六届人大四次会议将选举洛阳市人民政府市长。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 赵晨熹 文/图）
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