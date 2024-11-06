洛阳市十六届人大四次会议主席团举行第一次会议

3月30日下午，新选出的市十六届人大四次会议主席团举行第一次会议。
3月30日下午，新选出的市十六届人大四次会议主席团举行第一次会议。
3月30日下午，新选出的市十六届人大四次会议主席团举行第一次会议。
会议首先决定了大会表决议案办法。接着，会议推选江凌、李保国、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰为大会主席团常务主席。
随后，在大会主席团常务主席江凌的主持下，会议决定了大会副秘书长人选，决定了大会日程。会议表决通过了大会选举办法草案，提请各代表团审议。会议听取了市委常委、组织部部长王森介绍提名候选人情况，表决通过了洛阳市人民政府市长候选人名单草案，提请各代表团酝酿。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 赵晨熹)
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