河南省青少年拳击冠军赛收官！洛阳选手斩获5金

29日，“奔跑吧·少年”2025年河南省青少年拳击冠军赛在古都洛阳圆满落幕。洛阳代表队在本次比赛中发挥稳健，夺得5金6银12铜，获得团体总分第三。

29日，“奔跑吧·少年”2025年河南省青少年拳击冠军赛在古都洛阳圆满落幕。洛阳代表队在本次比赛中发挥稳健，夺得5金6银12铜，获得团体总分第三。

“巴黎奥运会上，中国选手夺得三枚拳击金牌，创造历史。前不久，洛阳姑娘詹依莲夺得女子拳击世锦赛冠军，这些都激励着更多青少年投身拳击运动。”洛阳市青训中心有关负责人介绍，河南自古就有尚武之风，自20世纪80年代拳击运动逐渐在河南开始普及，并迅速成为当地的优势项目。如今，全省18个省辖市代表队均设有拳击队，群众接受度和基础较好。

本次大赛，由河南省体育局主办，河南省重竞技航空运动中心指导，洛阳市体育局承办，共有来自全省各地22支队伍的近1200名青少年选手参赛，创河南省青少年拳击赛事参赛人数之最。比赛按照年龄和性别分为男子甲、乙、丙，女子甲、乙、丙共6个组别，并按组别和重量级设置了79个小项。

6天的赛程里，洛阳小选手们表现不俗。在女子项目上，洛阳队夺得三金，其中仇雅昕夺得女子乙组50-52公斤级金牌，王馨怡夺得女子乙组57-60公斤级金牌，魏嘉欣赢得女子甲组54-57公斤级金牌。在男子项目上，张轩获得男子乙组80公斤以上级金牌，王文轩获得男子丙组58-61公斤级金牌。

“河南拳击竞争非常激烈，在这里和全省的小伙伴们一起同台竞技，收获很大。”今年15岁的洛阳姑娘仇雅昕早在5年前就曾夺得昆仑决青少年搏击联赛冠军，拥有丰富的比赛经验。不久前，她还入选了国家少年集训队。此番回到家乡比赛，小姑娘显得非常冷静。她说，要以李倩、詹依莲等师姐们为榜样，扎扎实实打好基本功，听从祖国召唤，有朝一日站上世界大赛舞台。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 吕进军)