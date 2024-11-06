第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践志愿服务培训会举行

29日，第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践志愿服务培训会在洛阳市图书馆举行，来自各城市区、市直机关、社会团体及驻洛高校的200多名志愿者代表参加培训。

29日，第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践志愿服务培训会在洛阳市图书馆举行，来自各城市区、市直机关、社会团体及驻洛高校的200多名志愿者代表参加培训。 29日，第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践志愿服务培训会在洛阳市图书馆举行，来自各城市区、市直机关、社会团体及驻洛高校的200多名志愿者代表参加培训。 培训会上，有关专家教授围绕洛阳市情、一码游洛阳小程序使用方法、文明礼仪、突发急救知识等方面开展志愿服务培训，相关内容在线上进行了同步直播。 据悉，第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践志愿服务活动主题为“花YOUNG洛阳 志愿同行”。4月1日至5月5日，洛阳市将围绕“文明迎宾 志愿先行”“清洁家园 美化环境”“热情周到 真挚待客” “文明交通 安全出行”“文明劝导 倡树新风”“文明使者 公益讲解”“文明窗口 微笑服务”“文明探源 宅兹中国”“平安守护 爱满洛阳”“牡丹绽放 读懂洛阳”十个主题开展相关活动，营造人人争当志愿者，助力牡丹文化节的良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）