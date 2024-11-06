洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳周公庙博物馆发布牡丹文化节期间开放公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳周公庙博物馆 2025.03.30 09:52
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，洛阳周公庙博物馆发布牡丹文化节期间开放公告，4月1日—5月5日期间周一到周日均正常开放。具体内容如下：

洛阳周公庙博物馆牡丹文化节期间开放公告

　　亲爱的观众朋友：

　　为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，丰富广大群众精神文化生活，充分发挥博物馆文化服务功能，秉承当好东道主，增辉洛阳城的理念，洛阳周公庙博物馆将调整开放时间，开放时间安排如下：

　　一、开放时间

　　2025年4月1日——5月5日9:00-17:00(16:30停止入馆)，周一不闭馆，周一到周日均正常开放。

　　二、讲解服务

　　1、电话预约：为保证预约时效，为更多游客提供讲解服务，请您在到馆参观行程前三天进行讲解预约。预约电话：0379—65271629

　　2、定鼎堂壁画复活AR眼镜：我馆在定鼎堂内开设壁画复活AR体验，将定鼎堂内壁画进行动态展示，观众通过佩戴AR眼镜，领略周公这一至圣先贤的丰功茂德。观众朋友可在定鼎堂入口处自行租赁导览设备。

　　三、参观注意事项

　　1.个人参观无需预约，参观人员凭身份证、外国人永久居留身份证、护照，在入口闸机处识别证件或面容识别后快速入馆。

　　2.团队预约：请在洛阳周公庙博物馆官网(公众服务—团队预约)或洛阳周公庙博物馆官方微信公众号(联系我们—团队预约)进行预约。

　　3.洛阳周公庙博物馆开放南门东侧和西门进口通道，大家可通过南门正门和西门入口核验身份后快速入馆参观。

　　4.请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。

　　洛阳周公庙博物馆

　　2025年3月29日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流会在洛阳召开
    国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流...
    国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流会在洛阳召开
        3月29日上午，国家区域医疗中心建设高质量发展经验交流会在洛阳隆重举行，来自全国中医药领域的67位专家学者...
  • ·家门口享国家级诊疗！洛阳市第一人民医院携手阜外华中心外科专家护佑“心健康”
  • ·洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 4月1日起，洛阳试运行3条地铁公交...
  • 洛阳气温起伏对牡丹有影响吗？专...
  • 春花绽放！洛阳城市公园景美如画...
  • 洛阳市区主要公园牡丹陆续开放【...
  • 市委举行深入贯彻中央八项规定精...
  • 洛阳博物馆、纪念馆总数已达112家
  • 龙门石窟景区将于4月1日起开放看...
  • 迈上新台阶！“洛阳造”格力空调...
  • 洛阳今天多云转晴天 最高气温15℃
  • 400余家企业、90000+个岗位！这所...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605