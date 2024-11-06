昨日，洛阳周公庙博物馆发布牡丹文化节期间开放公告，4月1日—5月5日期间周一到周日均正常开放。

昨日，洛阳周公庙博物馆发布牡丹文化节期间开放公告，4月1日—5月5日期间周一到周日均正常开放。具体内容如下：

洛阳周公庙博物馆牡丹文化节期间开放公告

亲爱的观众朋友：

为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，丰富广大群众精神文化生活，充分发挥博物馆文化服务功能，秉承当好东道主，增辉洛阳城的理念，洛阳周公庙博物馆将调整开放时间，开放时间安排如下：

一、开放时间

2025年4月1日——5月5日9:00-17:00(16:30停止入馆)，周一不闭馆，周一到周日均正常开放。

二、讲解服务

1、电话预约：为保证预约时效，为更多游客提供讲解服务，请您在到馆参观行程前三天进行讲解预约。预约电话：0379—65271629

2、定鼎堂壁画复活AR眼镜：我馆在定鼎堂内开设壁画复活AR体验，将定鼎堂内壁画进行动态展示，观众通过佩戴AR眼镜，领略周公这一至圣先贤的丰功茂德。观众朋友可在定鼎堂入口处自行租赁导览设备。

三、参观注意事项

1.个人参观无需预约，参观人员凭身份证、外国人永久居留身份证、护照，在入口闸机处识别证件或面容识别后快速入馆。

2.团队预约：请在洛阳周公庙博物馆官网(公众服务—团队预约)或洛阳周公庙博物馆官方微信公众号(联系我们—团队预约)进行预约。

3.洛阳周公庙博物馆开放南门东侧和西门进口通道，大家可通过南门正门和西门入口核验身份后快速入馆参观。

4.请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。

洛阳周公庙博物馆

2025年3月29日

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