春游动物园，高速我买单！栾川竹海野生动物园4月宠粉计划来喽

4月来玩，高速免单

免高速费

打工人、学生党、遛娃家长注意啦

这个春天

栾川竹海野生动物园帮你省掉高速费！

4月1日至4月30日

凭高速费票据，报销来程高速通行费

真金白银返现！

活动详情

一、活动时间

2025年4月1日至4月30日

二、活动对象

所有在活动时间内，成功购买栾川竹海野生动物园全价票并检票入园的游客，且每车购票不少于座位数的40%(栾川竹海野生动物园个人年卡和家庭年卡用户，不在本次活动范围之内)。

三、活动内容

1、活动期间，凡到竹海野生动物园游玩的自驾散客和团队(不含研学团队)，凭动物园全价门票和3日内来程高速公路收费票据或电子扣费凭证，均可申请报销单程高速过路费。

2、报销标准：每台车按照座位数提供不少于40%的动物园门票和3日内来程高速过路费凭证，最高报销限额：9座以下不超过120元，10座至39座不超过220元，40座以上不超过300元，不足部分由车主自行承担。

3、过路费报销流程：

第一步：游客到达景区后，先到票务中心或者线上平台购买动物园门票，检票后在高速费报销服务台出示相关票据，交由工作人员审核。

第二步：工作人员核对无误后，现场发放高速过路费。

春风拂面 万物复苏

在竹野，探寻春的足迹

各色花朵竞相开放

树木的新叶在春风中摇曳生姿

无限风光，浪漫满分

春日有约

动物们也早已融入春色

在阳光下奔跑跳跃、漫步嬉戏

展现着生命的活力

各种鸟儿已经把春色披上身

或艳丽多彩，或优雅婀娜

梅花鹿群踏着轻快的步伐穿过竹林

小松鼠抱着松果在枝头探头探脑

鸵鸟追着游客要红萝卜

灵岩轻嗅春天的气息

盼望着春笋破土

美美吃上一顿自助餐

去看呆萌的小熊猫穿过草地

惬意地享受阳光

举起手来向游客say hi

猕猴家族享受着温馨的时光

它们的身影在阳光下显得更为灵动

春日精彩

还有更多可爱瞬间

等你现场捕捉

快来竹野感受满满春日元气

近距离接受萌兽们的颜值暴击~

春日有约，快乐奔赴

在这个充满生机的季节里

来竹野踏青赏花，纵享闲趣

奔赴与大自然的约定

感受生命的美好吧！

这个四月

让我们相约栾川竹海野生动物园

享受春日，邂逅萌宠

高速费什么的，就交给我们吧