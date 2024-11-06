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春游动物园，高速我买单！栾川竹海野生动物园4月宠粉计划来喽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川竹海野生动物园 2025.03.29 18:51
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　　4月来玩，高速免单

　　免高速费

　　打工人、学生党、遛娃家长注意啦

　　这个春天

　　栾川竹海野生动物园帮你省掉高速费！

　　4月1日至4月30日

　　凭高速费票据，报销来程高速通行费

　　真金白银返现！

　　活动详情

　　一、活动时间

　　2025年4月1日至4月30日

　　二、活动对象

　　所有在活动时间内，成功购买栾川竹海野生动物园全价票并检票入园的游客，且每车购票不少于座位数的40%(栾川竹海野生动物园个人年卡和家庭年卡用户，不在本次活动范围之内)。

　　三、活动内容

　　1、活动期间，凡到竹海野生动物园游玩的自驾散客和团队(不含研学团队)，凭动物园全价门票和3日内来程高速公路收费票据或电子扣费凭证，均可申请报销单程高速过路费。

　　2、报销标准：每台车按照座位数提供不少于40%的动物园门票和3日内来程高速过路费凭证，最高报销限额：9座以下不超过120元，10座至39座不超过220元，40座以上不超过300元，不足部分由车主自行承担。

　　3、过路费报销流程：

　　第一步：游客到达景区后，先到票务中心或者线上平台购买动物园门票，检票后在高速费报销服务台出示相关票据，交由工作人员审核。

　　第二步：工作人员核对无误后，现场发放高速过路费。

　　春风拂面 万物复苏

　　在竹野，探寻春的足迹

　　各色花朵竞相开放

　　树木的新叶在春风中摇曳生姿

　　无限风光，浪漫满分

　　春日有约

　　动物们也早已融入春色

　　在阳光下奔跑跳跃、漫步嬉戏

　　展现着生命的活力

　　各种鸟儿已经把春色披上身

　　或艳丽多彩，或优雅婀娜

　　梅花鹿群踏着轻快的步伐穿过竹林

　　小松鼠抱着松果在枝头探头探脑

　　鸵鸟追着游客要红萝卜

　　灵岩轻嗅春天的气息

　　盼望着春笋破土

　　美美吃上一顿自助餐

　　去看呆萌的小熊猫穿过草地

　　惬意地享受阳光

　　举起手来向游客say hi

　　猕猴家族享受着温馨的时光

　　它们的身影在阳光下显得更为灵动

　　春日精彩

　　还有更多可爱瞬间

　　等你现场捕捉

　　快来竹野感受满满春日元气

　　近距离接受萌兽们的颜值暴击~

　　春日有约，快乐奔赴

　　在这个充满生机的季节里

　　来竹野踏青赏花，纵享闲趣

　　奔赴与大自然的约定

　　感受生命的美好吧！

　　这个四月

　　让我们相约栾川竹海野生动物园

　　享受春日，邂逅萌宠

　　高速费什么的，就交给我们吧

　　
[ 责任编辑：潘亮 ]
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