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今日开园！洛阳郁金香牡丹园邀您赏缤纷花海
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.29 17:24
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　　今日上午，中原地区独具特色的“一园双花”主题园区——洛阳郁金香牡丹园正式开园迎宾。游人如织，共赏花香萦绕的春日盛景。

 

　　恰如仙境，春日芳菲醉游人

　　自2003年创建以来，洛阳郁金香牡丹园持续升级改造，不断提升游客体验。为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节的到来，园区新建标准化游客步道系统、配套旅游级公共服务设施，并通过科学种植，实现郁金香和牡丹双花景观的规模升级。

　　目前，洛阳郁金香牡丹园已有热恋、美丽皇后、才能、戴安娜等早开品种盛开。漫步园区，仿佛踏入梦幻仙境，大片的郁金香宛如五彩斑斓的海洋，热烈地翻滚着，浓郁花香弥漫在空气中，令人如痴如醉。

 

　　据悉，受气候影响，园内牡丹花预计将于4月7日至20日迎来盛花期，晚开品种可持续绽放至“五一”假期，为游客提供长达月余的赏花体验。

　　美食云集，亲子游乐妙趣多

　　除赏花区域外，园区美食广场、游乐场等区域同样热闹非凡，人气拉满。

　　在美食广场，不仅有管饱解馋的烤鸡腿、烤鱿鱼、擀面皮、热干面等，还有深受年轻人和孩子喜爱的火鸡面、糯米糕等。赏花逛累了，不妨来一顿美食盛宴，尽情犒劳舌尖。

　　在游乐场，卡丁车、气模、套圈、碰碰车、鬼屋、蹦床、轨道车等项目一应俱全，不仅能让孩子们找到心头好，还能唤起大人们的童年回忆。大人和孩子流连于各个项目，尽享温馨欢乐的亲子时光。

　　园区特别提醒游客，可通过官方系统预约入园，错峰游览，尽享“一园阅尽双国色”的独特春日雅趣。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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