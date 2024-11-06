保险欠费影响征信？当心是诈骗

接到保险欠费的电话，您可千万要小心。28日，记者从洛阳市洛宁县公安局获悉，该县一名女子接到此类电话后险些被骗。

接到保险欠费的电话，您可千万要小心。28日，记者从洛阳市洛宁县公安局获悉，该县一名女子接到此类电话后险些被骗。

前不久，洛宁县公安局马店派出所接到辖区邮政储蓄银行工作人员报警，称有一名客户在其银行转账，疑似遭遇电信网络诈骗。

接警后，社区民警叶玉涛立即赶赴现场。经了解，该客户是马店镇窑湾村居民。她前几天接到一个自称“微信保险平台”客服人员的电话，对方称其购买过一款保险产品，现欠保费4000余元，若补交可享受高回报，不交的话将影响其征信。

“对方准确地说出了她的信息，她便信以为真，按照对方要求进行了操作。”民警介绍，对方在电话中告诉这名女子，不能微信转账，必须通过银行转账。这名女子被骗子高投保回报话术所欺骗，便将微信里的钱提到邮政储蓄银行卡上，来到银行办理转账。

了解情况后，民警结合实际案例，通过该女子的电话，逐字逐句地为其剖析诈骗分子的话术陷阱。听了民警的劝解，这名女子才意识到差点被骗，并向民警和银行工作人员道谢。

民警提醒广大市民，如购买保险，切不可盲目相信高收益宣传，无论是购买保险还是退保，一定要走官方、正规渠道。办理相关业务前，可通过拨打保险公司统一客服电话、登录官方网站或前往公司柜面等方式核验真实性。同时，日常生活中要注意保护个人信息，不点击可疑短信上的链接，不随意在可疑网站上投保或提供个人信息。如果发现被骗，请及时报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程旭波 文/图）