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洛阳市人大常委会关于开展“洛阳味道·2025”专项行动的决定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.29 08:40
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洛阳市人大常委会关于开展
“洛阳味道·2025”专项行动的决定
（2025年3月26日市十六届人大常委会第十九次会议通过）

       为加快推进洛阳特色餐饮高质量发展，打造健康、自然、创新、精美、特色的“洛阳味道”，引领高品质生活，带动新文旅发展，启发思维理念转变，决定实施打造“洛阳味道”2025年专项行动，开展十项活动。

　　一、支持鼓励特色餐饮工作基础好、美食资源丰富的县区打造特色美食县区，培育特色美食品牌，开展美食大赛，建设提升特色美食街区。

　　二、支持鼓励生态、文化、产业等资源禀赋较好的名镇、名村，着力打造特色美食名镇、特色美食名村，研创统一标准、统一食材、统一工艺、统一定价特色菜品，悬挂统一标牌。

　　三、支持鼓励县区因地制宜、分类施策组织开展特色美食进酒店、进景区、进学校、进家庭“四进”活动。

　　四、挖掘特色美食资源，制作“洛阳味道”美食图鉴。

　　五、支持鼓励相关县区打造洛阳特色美食精品旅游路线，绘制美食地图，制作主题公益广告，推出文旅消费优惠措施。

　　六、督促推动相关县区举办鱼宴、菌汤、豆腐、烧鸡、卤肉等制作技艺争霸大赛，促进传统美食改良技艺、推陈出新。

　　七、支持鼓励县区培育特色美食优质食材，打造伏牛山跑山牛、跑山羊、跑山猪、跑山鸡等品牌，建设特色食材基地。

　　八、组织开展洛阳烹饪技艺非物质文化遗产代表性传承人评选活动，提高洛阳特色美食烹饪技艺传承水平。

　　九、推动“洛阳味道”立法，制定《关于促进洛阳非遗饮食品质提升与发展的决定》，开展《洛阳市洛阳水席创新发展条例》立法调研，完善特色餐饮法制保障体系。

　　十、开展洛阳特色美食宣传推介行动，全过程宣传“洛阳味道”打造情况。

　　市、县区人大常委会要加强“洛阳味道·2025”专项行动的组织领导，明确责任、明晰节点，强化监督检查，设立人大代表流动工作站，开展人大代表与国家机关负责人“面对面”活动，听取县区政府、相关部门专项工作报告，开展满意度测评，推动专项行动取得实效。

　　市直各部门、相关单位、行业协会及组织要落实责任，认真组织开展，积极参与各项活动，形成打造“洛阳味道”的强大合力。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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