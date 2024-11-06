从“卖东西”转向“卖体验”

提升商业氛围，改造周边环境，优化进出流线，增加引流场景，丰富商业业态……最近，正大广场将打出转型“组合拳”，打造集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐、生活购物等于一体的更高品质、更有调性的文商旅特色街区，彰显从“卖东西”到“卖体验”的转型之变。

提升商业氛围，改造周边环境，优化进出流线，增加引流场景，丰富商业业态……最近，正大广场将打出转型“组合拳”，打造集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐、生活购物等于一体的更高品质、更有调性的文商旅特色街区，彰显从“卖东西”到“卖体验”的转型之变。

移动互联网时代，“数字原住民”主导消费、电商崛起，以及同质化竞争影响了消费体验，实体商业受到冲击，日子普遍“不太好过”。商业街区如果不能从“卖东西”向“卖体验”转型，打造出一批令年轻人“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，提供更多情绪价值，吸引消费者特别是年轻人来打卡消费，那么迎接它的只能是时代的眼泪。

外地游客打卡地标，为传统商业转型指出了一条明路。许昌胖东来走网红之路，凭借服务、品质等各种“神操作”，吸引外地顾客慕名而来，单日营收最高超过亿元，成了“不挂牌的6A级景区”；成都天府红商场果断转型，引入手办潮玩、渔具、撸猫馆、摇摆舞等小众网红店，敏锐地接住了来自二次元的“泼天富贵”，从老百货大楼变身为网红打卡地……当商业脉搏与Z世代的消费心跳同频共振，商业街区的“逆生长”密码正在被破译。

近年来，洛阳坚持文商旅融合发展，加快建设特色商业街区，从西工小街引进一批网红小店，打造消费场景焕发新活力，到老城十字街汉服店翻倍，点燃“汉服热”、掀起消费潮，特色商业街区正转型成为城市文化会客厅、青年社交新据点、文商旅消费试验场，这超越了简单的业态更替，升华为一座城市的商业版图重塑，也给商家带来了更多的客流量和利润。

当下，打造一批有效引流、能拉动消费的文商旅特色商业街区，对洛阳加快实现从旅游城市向城市旅游转型意义重大。正大广场身处核心商圈，有国际化经营经验，这次转型如能在打造消费场景上取得突破，引进培育更多有强大引流效应的网红店，与开元湖、宝龙城市广场等商圈联手，共同打造一张有趣味、有体验、有品质、有调性的文商旅消费新名片，定能成为洛阳新文旅新的“流量担当”！（洛 平）